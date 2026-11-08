Piastri a vécu une journée ’plutôt bonne’ mais termine à une minute de Norris
"On aurait pu faire un meilleur travail en qualifications"
Oscar Piastri a terminé sixième du Grand Prix du Brésil après s’être élancé de la cinquième ligne, mais il a encore manqué de rythme tout au long de la course. Le pilote McLaren F1 a terminé à près d’une minute de Lando Norris, son équipier, qui s’est imposé au terme de la course. Au moment de faire le bilan, il a admis ne pas avoir vécu une mauvaise course mais pointe encore un manque de rythme.
S’il a réussi à remonter quelques positions, il a parfois été en difficulté face à des voitures moins rapides, et il admet qu’il aurait aimé garder son rythme de début de course tout au long des 71 tours qui ont constitué ce Grand Prix.
"Honnêtement, la journée s’est plutôt bien passée, mais j’aurais aimé être plus haut. Il reste des choses sur lesquelles travailler. Le rythme était solide dans les premiers tours" raconte le pilote australien, qui y voit un bon signe.
"C’est positif car ça fait longtemps que je n’avais pas pu dire ça. Il reste quelques petites choses à continuer à corriger, donc on va travailler pour y parvenir."
Piastri explique aussi quels sont les enseignements à retenir de ce week-end qui, s’il a été compliqué, n’a pas manqué de points positifs. Il perçoit également un peu mieux quelles sont les choses à améliorer.
"Le plus important est ce week-end en qualifications, on aurait pu faire un meilleur travail. Le rythme était plutôt bon en course mais il nous a fallu un peu de temps pour y parvenir, donc on doit corriger des choses, partir de plus haut, et on sera dans le bon peloton."
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