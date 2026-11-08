’C’est peut-être sa spécialité’ : Lawson tacle Leclerc après leur accrochage

Liam Lawson a exprimé sa frustration d’avoir été percuté par Charles Leclerc en fin de course au Grand Prix du Brésil, ce qui a permis au Monégasque de lui prendre la septième place. Le pilote Racing Bulls se défendait contre Leclerc dans les derniers tours lorsque la Ferrari a touché sa roue arrière gauche, une manœuvre déstabilisante qui a aidé Leclerc à dépasser son rival dans la ligne droite qui suivait.

Leclerc et Lawson ont été convoqués chez les commissaires à la suite de cet incident, le pilote Ferrari ayant passé la ligne d’arrivée en septième position, avec moins de deux secondes d’avance sur son rival du jour, qui a rappelé que le Monégasque avait déjà utilisé cette technique il y a longtemps en GP2.

"Je pense que c’est son aileron qui a touché mon pneu. Je pense donc qu’on a eu vraiment de la chance" a déclaré Lawson. "J’ai l’impression que c’était exactement comme sa manœuvre en GP2 à Abu Dhabi, comme sur [Alex] Albon il y a des années."

"Il a fait le même genre de chose, alors c’est peut-être sa spécialité. Je ne sais pas si c’est légal ou non. Nous allons évidemment revoir tout ça, mais c’était une belle bataille dans l’ensemble."

Lawson a décroché la huitième place, un solide résultat en soi, mais il visait un résultat encore meilleur dans les premiers instants de la course, lorsqu’il s’est hissé à la deuxième place au départ, appliquant même de la pression sur le leader de la course, Kimi Antonelli.

"Une course folle. Honnêtement, j’ai pris un très bon départ, du bon grip au virage 1. Évidemment, j’ai gagné une place, puis, pour être honnête, je me disais que j’allais peut-être essayer d’attaquer Kimi à un moment donné dans le tour."

"Mais une fois le rythme stabilisé, ils sont beaucoup plus rapides que nous, et nous avons commencé à reculer. Nous abîmions nos pneus, pas mal plus qu’eux. Je pense que le rythme sur le sec était correct."

"Et puis à la fin, ouais, j’ai essayé de maintenir Charles derrière. Nous avons eu un contact au [virage] 12. Je vais revoir l’action. Je ne sais pas encore trop quoi dire exactement, mais évidemment j’ai fini par perdre la place."

"J’ai réalisé une course solide. J’aurais aimé que ça reste mouillé pendant toute la course. Ça aurait été cool. On aurait probablement eu une meilleure carte à jouer. Mais, pour l’instant, nous sommes en tête du milieu de tableau en tant qu’équipe, et c’est ce qu’on vise chaque week-end."

Malgré cet enchaînement vertigineux de performances exceptionnelles, Lawson n’a pas de volant confirmé pour la saison 2027 de F1, car Racing Bulls n’a pas encore clarifié s’il sera prolongé ou remplacé par Nikola Tsolov. Il salue toutefois les gens qui lui ont apporté leur soutien face à ses résultats.

"J’apprécie tout le soutien que j’ai vu ces dernières semaines. C’est franchement très sympa à voir. Évidemment, j’aimerais que cela vienne davantage de l’équipe, mais pour l’instant, j’essaie juste de prendre du plaisir au volant de la voiture."

"Parce qu’avec tout ce qui se passe à côté, je ne sais pas trop ce que vous voulez que je fasse d’autre. Je ne sais pas ce que je suis censé vous dire d’autre les gars. Donc, pour l’instant, je vais juste continuer à piloter et voir ce qui se passe."

"Évidemment, ils décideront de ce qu’ils font. J’ai l’impression qu’Alan [Permane, son directeur] a été extrêmement bienveillant envers moi, et j’apprécie énormément cela, et j’ai aimé travailler en étroite collaboration avec eux et l’équipe cette année. Mais c’est évidemment une grande organisation."

Arvid Lindblad a terminé 11e de la course après avoir été passé dans les derniers tours par Nico Hülkenberg, et il est frustré par une nouvelle pénalité qui l’a fait débuter la course en fond de grille : "C’était dommage, j’ai l’impression que pour la plupart, on a fait une bonne course."

"On était rapides dans les premiers tours et dans ma tête, j’allais terminer dans le top 10. Mais j’ai été ralenti par Franco, et j’ai connu des difficultés à laisser la voiture en piste en fin de course. J’ai perdu une place face à Nico à cause de ça et c’est triste."

"Donc je me concentre sur le positif, j’ai été rapide et j’ai fait un bon travail, ça n’a pas été une série de week-ends simples, j’ai pris trois pénalités en cinq week-ends, et ce n’est pas sous mon contrôle. Mais c’est le sport auto, mon rythme était rapide, je me concentre sur cela et je passe à la suite."