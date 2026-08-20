Piastri a ’obtenu des réponses’ sur ses difficultés et veut gagner à nouveau à Zandvoort

Oscar Piastri est le dernier vainqueur en date à Zandvoort, et le pilote McLaren F1 aimerait relancer sa saison en gagnant à nouveau le Grand Prix des Pays-Bas. Avant la pause estivale, il avait mené le début de course en Hongrie, mais son rythme était loin de celui de son équipier, et une panne avait fini par le priver d’un podium. Désormais, il espère retrouver la réussite qui lui a manqué jusqu’ici.

La MCL40 aura des évolutions ce week-end, la deuxième partie d’un package qui a fait son apparition à Budapest, et qui pourrait lui permettre de figurer aux avant-postes à nouveau.

"Nous avons apporté quelques nouvelles pièces supplémentaires, et je m’attends à ce que beaucoup d’autres apportent également des améliorations. Peut-être pas ce week-end, mais lors des prochains week-ends" a déclaré l’Australien.

"La Hongrie a été un bon week-end pour l’équipe en termes de rythme, et j’ai l’impression d’avoir obtenu plus de réponses sur la manière dont j’aurais pu faire mieux, ce qui est une bonne chose, mais je suis prêt à repartir."

"C’est un type de circuit très similaire par certains côtés, en termes de vitesses en virage et par son côté étroit et sinueux. J’espère que cela pourra être un bon week-end" poursuit celui qui ne vise rien de moins qu’une nouvelle victoire.

"Ce serait bien, c’était un bon week-end ici l’an dernier, et si on arrive à faire la même chose, ce sera un très bon week-end. J’étais proche de la victoire en Hongrie avant que les choses se dégradent, donc j’ai faim de succès."

Interrogé sur ce qu’il aime à Zandvoort, il offre une réponse similaire à celles de plusieurs de ses rivaux, en détaillant notamment à quel point la piste est intéressante pour les pilotes.

"Le trophée est très cool. Je n’ai pas encore le mien car je n’ai pas de quoi le stocker. Mais le circuit est très cool, il ne pardonne pas, une piste à l’ancienne mais la qualification ici est vraiment cool. C’est un bon circuit, un bel endroit, et ce serait dommage de ne pas être performant."

Malgré tout, il est peu optimiste sur les chances de titre mondial pour McLaren et ses pilotes : "Je pense qu’arrêter Mercedes ou battre Mercedes va être très difficile sur le long terme. Ils ont évidemment un avantage assez important sur nous en ce moment."

"Mais si nous pouvons gagner d’autres courses et monter sur d’autres podiums, alors peut-être que les choses tourneront en notre faveur... mais je pense que notre objectif principal est d’essayer d’obtenir de la performance chaque week-end et de voir où cela nous mène."