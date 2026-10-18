’Personne n’est terrifié’ : pas de menace Verstappen au championnat... mais pour 2027 ?

Max Verstappen a retrouvé une forme impressionnante au volant de sa Red Bull, au point de dominer le Grand Prix de Singapour et de signer une deuxième victoire consécutive. Pourtant, malgré ce retour spectaculaire aux avant-postes, Günther Steiner ne pense pas que ses adversaires soient véritablement inquiets pour le championnat du monde. L’ancien directeur de Haas F1 estime que la rapidité du redressement de Red Bull suscite davantage la surprise que la peur, alors que Kimi Antonelli conserve une avance considérable au classement général.

La démonstration de Max Verstappen à Singapour a confirmé que Red Bull avait retrouvé une compétitivité qui semblait encore hors de portée quelques semaines auparavant. Le quadruple champion du monde s’est imposé avec plus de sept secondes d’avance sur Charles Leclerc, tout en réalisant le meilleur tour en course.

Une performance particulièrement convaincante qui faisait suite à sa victoire en Malaisie et permet désormais à Red Bull d’afficher deux succès consécutifs. Mais si Verstappen est redevenu une menace immédiate pour la victoire à chaque Grand Prix, sa situation au championnat reste nettement moins favorable.

Le Néerlandais occupe toujours la quatrième place du classement des pilotes avec 221 points, soit 119 unités de retard sur Kimi Antonelli, leader du championnat.

Avec seulement six manches encore à disputer, cet écart rend ses chances de décrocher un cinquième titre mondial consécutif extrêmement faibles. C’est précisément cette distinction entre la lutte pour les victoires et celle pour le championnat que Günther Steiner a tenu à souligner.

Interrogé dans le podcast Red Flags sur la possibilité que le retour en forme de Verstappen ait déstabilisé ses adversaires, l’ancien directeur de Haas a livré une analyse nuancée.

Selon lui, les autres pilotes savent désormais que le Néerlandais possède de nouveau les moyens de leur disputer les premières places, mais ils ne considèrent plus nécessairement Red Bull comme une menace dans la lutte pour le titre.

"Je pense que chez Mercedes ils sont terrifiés à l’idée que Max gagne beaucoup de courses, en pensant à 2027, mais je pense que, pour ce championnat, ils ne sont plus terrifiés."

Steiner estime que le principal enjeu pour les rivaux de Verstappen concerne désormais davantage leurs positions respectives au classement que la possibilité de voir le pilote Red Bull revenir dans la course au titre.

Il relativise notamment l’importance de la deuxième place au championnat, qui ne représente pas le même objectif que la conquête de la couronne mondiale.

"Oui, vous pouvez avoir peur de ne pas terminer deuxième du championnat avec George, mais de toute façon, personne ne s’intéresse vraiment à cette place, à part celui qui termine deuxième. Mais personne n’est terrifié."

Ce qui impressionne davantage Steiner, c’est la vitesse à laquelle Red Bull a réussi à transformer sa saison. L’écurie autrichienne avait commencé l’année loin des meilleures équipes, avec une monoplace incapable de rivaliser régulièrement pour les premières places.

Les progrès réalisés au fil des dernières courses ont pourtant complètement modifié la hiérarchie, jusqu’à permettre à Verstappen de dominer à Singapour le samedi comme le dimanche.

"Je pense que, plus qu’effrayés, tout le monde est surtout surpris par la manière dont ils ont réussi à renverser la situation. Mais ce n’est pas la première fois. La course précédente était déjà bonne, mais celle-ci, c’était tout simplement une domination."

Le retour spectaculaire de Verstappen soulève naturellement une autre interrogation : Red Bull pourrait-elle retrouver une position dominante dès la saison prochaine ?

Alors que les chances de titre du Néerlandais en 2026 paraissent désormais nulles, une partie de l’attention commence déjà à se tourner vers 2027.

Mais Steiner estime qu’il serait prématuré de tirer des conclusions sur la compétitivité future de l’écurie à partir de ses dernières performances. Interrogé sur la dynamique actuelle de Red Bull et ce qu’elle pourrait annoncer pour la suite, il préfère rester concentré sur les courses encore à disputer.

"Absolument, et terminons cette année avant de commencer à penser à l’année prochaine."

"Ne nous emballons pas. Je pense qu’il nous reste encore six courses à disputer, et même si on connait presque le champion (Kimi Antonelli), elles seront toutes très intéressantes."