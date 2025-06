Perez se lâche et tacle le fonctionnement de Red Bull

Sergio Perez estime que Red Bull avait une "voie claire et directe à suivre pour faire évoluer sa F1 dans le bon sens", affirmant qu’elle avait les mêmes exigences spécifiques en 2021, sa première année avec l’équipe, qu’en 2022 et au-delà, avec une réglementation technique très différente sur l’effet de sol.

Ce n’est pas la première fois que Perez pointe du doigt une amélioration apportée au Grand Prix d’Espagne 2023 comme le point de bascule, qui, selon lui, a rendu la voiture « ingérable ».

"J’ai dû piloter la Red Bull avec un effort conscient et total. Lorsque le développement de la voiture a pris cette direction à Barcelone, il y a deux ans, même Max leur en a parlé, mais ils ont continué dans cette voie. Et c’est devenu de plus en plus difficile."

Bien que Perez se soit sorti de cette mauvaise passe en 2023 et ait offert à Red Bull son premier doublé au championnat des pilotes, il n’a pas pu sauver sa place en 2024.

Il estime que Red Bull a contribué à ses problèmes et n’a pas fait assez pour l’aider. Il a suggéré qu’il était paralysé car "Red Bull sait comment fonctionne la presse en Formule 1, comment elle est contrôlée."

"Ne commentez pas, ne vous exprimez pas ! Après avoir signé mon contrat à Monaco, dès la course suivante, tout le monde parlait de mon avenir incertain ! Alors même que j’avais un contrat signé."

"Il aurait été si facile pour l’équipe de me protéger et de simplement dire : ’Nous avons un pilote sous contrat pour les deux prochaines années.’ Mais ils ne l’ont pas fait."

"Du coup, personne ne parlait d’autre chose chez Red Bull. Chaque semaine, il ne s’agissait que de moi, course après course."

"Cela a créé une forte pression de mon côté de l’équipe, et cette pression s’est répercutée sur les ingénieurs et toutes les personnes impliquées. Au final, cela nous a coûté cher. Et oui, je crois que c’était un problème fondamental."

Perez admet que des signes annonçaient très tôt ce qui l’attendait. Lors de sa première rencontre avec le directeur de l’équipe, Christian Horner, il lui a été dit que "Red Bull roule avec deux voitures parce qu’il le faut" et que "nous serions heureux de courir juste avec Max".

En réponse, Perez – qui a expliqué que c’est à ce moment-là qu’il a commencé à comprendre le fonctionnement de Red Bull – a répondu : "Si vous pouvez rouler avec deux voitures à égalité ; engagez-moi."

Cependant, Perez a vite compris que la structure de l’équipe lui avait compliqué la tâche dès le départ, car il affrontait Verstappen tout en découvrant une nouvelle organisation et une équipe d’ingénieurs de course composée de personnes occupant de nouveaux postes – "avec zéro expérience" selon ses propres termes.

Les compétences et l’expérience de son équipe d’ingénieurs de course ont joué un rôle important lors de la dernière saison de Perez, et dans les critiques de certains fans envers Red Bull.

"Au lieu de me plaindre d’eux ou de dire que j’avais besoin de personnes plus expérimentées, je me suis dit : ’Voilà ce que j’ai, alors je vais me concentrer dessus’."

"Avoir surpassé Max en qualifications dès la deuxième course à Imola et remporté la sixième victoire à Bakou m’avait ouvert les yeux sur un bel avenir chez Red Bull."

"Je suis finalement resté quatre ans, c’était incroyable."

Lorsqu’on lui a ensuite proposé de partir avant l’heure en cassant son contrat, Perez a ri : "Eh bien, je leur ai fait payer les six ans !"