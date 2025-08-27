Perez glisse un tacle et n’aura ’plus rien à prouver’ chez Cadillac F1

Sergio Perez reviendra en F1 en 2026 avec un poids sur les épaules à vite évacuer : celui de sa dernière mauvaise saison avec Red Bull Racing.

Mais le Mexicain, qui vient de signer chez Cadillac F1, affirme que les difficultés rencontrées par les seconds pilotes chez Red Bull montrent qu’il n’a plus rien à prouver pour son retour en Formule 1.

Perez illustre son propos... en taclant les deux pilotes Red Bull qui ont pris sa succession, Liam Lawson et Yuki Tsunoda, sans grand succès.

"Je n’ai pas l’impression d’avoir quoi que ce soit à prouver, pas seulement à cause des pilotes actuels ou des pilotes qui m’ont succédé, mais même avant cela. Maintenant, tout le monde l’oublie, mais c’était une situation très difficile, il fallait constamment s’adapter et gagner en confiance mentalement."

"C’est un défi unique. Et je ne pense pas avoir quoi que ce soit à prouver, vu le nombre de points qu’ils ont marqués, environ dix points sur toute la saison. Je n’ai donc rien à prouver à ce niveau-là."

"Pour moi, il s’agit surtout de revenir pour profiter du sport. Je veux profiter du sport, du sport que j’aime, du sport qui m’a tant apporté. Je ne pouvais pas me permettre de quitter le sport comme je l’ai fait, et c’est pourquoi je reviens avec ce nouveau projet. J’espère qu’il sera couronné de succès, mais surtout, je veux profiter de ce retour."

Pérez n’a pas roulé en Formule 1 cette saison et affirme que cette pause était nécessaire pour l’aider à découvrir ce qui l’inciterait à revenir, le défi unique que représente Cadillac F1 étant particulièrement motivant.

"Pour moi, c’était très important de prendre ce temps libre, surtout parce que ce n’est qu’en fin d’année que j’ai compris que je ne continuerais pas avec Red Bull. Alors, au lieu de me lancer dans quelque chose juste pour rester sur la grille, j’avais besoin de ce temps. Ce temps de retour pour me déconnecter un peu du sport et comprendre ce que je voulais vraiment faire ensuite dans ma carrière."

"Au début, surtout les premiers mois, je ne savais pas très bien ce que je voulais faire ensuite. Et plus je discutais avec l’équipe Cadillac, plus il devenait évident que ce qui me passionnait c’était le projet en lui-même. Il ne s’agit pas seulement de revenir sur la grille avec une équipe classique pour se battre pour des podiums, des courses et des points. C’est un projet à part entière. La dynamique, je le sens, est différente."

"Et j’ai réalisé que j’aimais m’entraîner physiquement ! J’ai toujours pensé que je détestais ça. Mais cette période de repos m’a fait réaliser que j’apprécie vraiment l’entraînement. Je suis donc resté en pleine forme. Évidemment, je n’ai rien piloté depuis un moment, à part des karting avec mon fils. Mais l’équipe prévoit de tester une Formule 1 avant la fin de l’année."

"Et évidemment, l’année prochaine, avec tous ces essais, la pression va vite retomber. Je connais la Formule 1 et je serai prêt à être performant dès la première course."