Bottas est déjà impressionné par le professionnalisme de Cadillac F1

Valtteri Bottas affirme avoir constaté chez Cadillac le même professionnalisme et le même enthousiasme que chez Mercedes F1.

Cadillac a annoncé, comme prévu, le retour de Bottas en F1 aux côtés de Sergio Perez pour piloter les deux monoplaces de l’équipe lors de sa première saison en 2026.

Comme Perez, Bottas a manqué sa chance de rester sur la grille de départ cette saison, Sauber ayant choisi de ne pas renouveler son contrat pour placer le rookie Gabriel Bortoleto aux côtés de Nico Hülkenberg.

Le Finlandais a néanmoins conservé une présence régulière dans le paddock grâce à son rôle de remplaçant chez Mercedes, où il a notamment été chargé d’accompagner le débutant Kimi Antonelli.

Bottas s’est dit impressionné par l’ambition affichée par les dirigeants de la marque américaine lors de leurs discussions.

"Dès le début de mes discussions avec l’équipe Cadillac, j’ai ressenti quelque chose de différent : quelque chose d’ambitieux, mais aussi de concret. Il ne s’agit pas seulement d’un projet de course automobile, mais d’une vision à long terme. Ce n’est pas tous les jours qu’on a l’occasion de participer à la construction d’un projet de A à Z et de contribuer à sa transformation en un projet qui a véritablement sa place sur la grille de départ de la F1."

Bottas a affirmé que l’environnement était comparable à celui qu’il a connu chez Mercedes, où il a remporté cinq titres constructeurs entre 2017 et 2021.

"J’ai eu l’honneur de travailler avec certaines des meilleures équipes du monde, et je constate déjà le même professionnalisme et la même volonté ici. Il s’agit d’une marque emblématique, riche d’un héritage important dans le sport automobile américain, et participer à son histoire alors qu’elle entre sur la scène mondiale de la F1 est incroyablement spécial pour moi. J’ai hâte de représenter l’esprit américain de la course automobile sur les plus grands circuits du monde."

"Je tiens également à remercier Mercedes pour son soutien indéfectible et son esprit sportif qui ont facilité cette étape passionnante."

Justement, comment va se passer la transition avec Mercedes F1 ? Garde-t-il son rôle de réserviste ? Peut-il commencer à aider sa nouvelle équipe ?

"Graeme (Lowdon, le directeur) l’a mentionné, je suis toujours sous contrat avec Mercedes et je serai toujours présent à chaque week-end de course en tant que remplaçant. Cela limite évidemment mes disponibilités."

"Je ne veux pas entrer dans les détails concernant le comment, le quand et le où, mais je serai évidemment impliqué avec Cadillac dans les décisions clés à prendre avant le premier essai."

Le Finlandais a aussi eu des discussions avec Alpine F1. Mais il admet que cela n’a "jamais été très loin".

"Et je dois dire aussi que mes premières discussions que j’ai eues avec Graeme à propos de cette opportunité remontent à environ deux ans. Il est toujours resté en contact avec moi pour me tenir au courant de l’évolution des choses. Et puis, oui, dès le début de l’année, j’ai compris que c’était ce que je voulais. Je veux faire partie de cette grande marque, disons, de cette jeune écurie de Formule 1, mais avec une structure solide et des objectifs ambitieux."

Enfin il est parfaitement conscient que les débuts ne seront pas aisés.

"J’ai signé pour ça. Je sais à quoi m’attendre. Vous savez, mentalement, si vous vous préparez à cela, le pire sera le meilleur, car quoi que vous accomplissiez, ce sera très positif et gratifiant. Donc, pour moi, le simple fait de m’impliquer, de mettre la main à la pâte avec l’équipe, c’est positif. Une fois que les progrès et le succès seront là, ce sera le déclic."