La domination de McLaren F1 rend Norris ’fier d’être resté fidèle’

Lando Norris est arrivé en Formule 1 en 2019, et il a remporté sa première victoire en 2024. Comparé à Lewis Hamilton en tant que Britannique débutant à un jeune âge chez McLaren F1, il n’a évidemment pas eu le même parcours, la faute notamment à un niveau très différent à Woking entre les deux périodes concernées.

"Je suis fier de ce que nous avons accompli et du parcours que nous avons suivi" déclare Norris à Racer. "Est-ce que j’aurais aimé gagner des courses plus tôt et avoir la chance de faire ce que nous avons fait cette année plus tôt ?"

"Absolument, mais chacun a des opportunités différentes dans la vie. Quand Lewis [Hamilton] est arrivé en Formule 1, ils dominaient les championnats. C’était très différent de quand je suis arrivé en 2019. Je ne m’attarde pas vraiment sur ce genre de choses."

"J’aurais aimé gagner des courses plus tôt, mais c’est aussi une belle histoire que d’être resté dans l’équipe aussi longtemps alors que j’avais d’autres opportunités ailleurs, où j’aurais peut-être pu gagner des courses plus tôt et essayer d’accomplir davantage plus tôt."

Alors qu’il dispute le titre mondial à son équipier Oscar Piastri cette saison, Norris est ravi que la couronne mondiale se résume à une lutte entre les deux pilotes McLaren : "C’est une bonne chose que ce soit pour l’équipe. C’est formidable. Et rien que d’y penser, que nous ne soyons que tous les deux, c’est génial."

"Cela présente l’avantage de pouvoir voir tout ce que l’autre fait. Mais c’est aussi parfois un inconvénient, car il aura ses meilleurs week-ends, j’aurai mes meilleurs week-ends. Il peut facilement voir où il est un peu en retrait ou où il doit s’améliorer, et je peux, en même temps, lors d’un week-end où il est un peu meilleur et plus fort, voir facilement où il fait mieux."

"On peut donc moins s’échapper. On ne peut pas profiter aussi facilement de nos bons week-ends, car nous sommes tous les deux très doués pour rattraper notre retard ou apprendre très rapidement l’un de l’autre, ce qui rend les choses encore plus difficiles d’une certaine manière. À la fin du week-end, nous sommes tous les deux aussi forts l’un que l’autre."

"C’est donc délicat, mais rien d’autre n’a changé. Nous nous entendons toujours bien. Nous parlons toujours autant. Toutes les réunions sont les mêmes. Je pense que la différence réside dans le fait que nous sommes libres de courir, mais d’une manière assez différente de l’année dernière."

Cependant, l’approche n’est pas différente que s’il affrontait un pilote d’un autre team : "Je suppose qu’il y a des expériences différentes, mais je pense que c’est une bonne chose, simplement parce que c’est moi contre lui et lui contre moi."

"Et ce n’est pas tout ce sur quoi nous pouvons nous concentrer, il faut aussi penser aux autres parfois, mais d’un point de vue de pilotage, c’est comme ça. Mais cela ne change rien, si ce n’est qu’il faut simplement se donner à fond à chaque fois."

Dans une lutte qui va s’intensifier au fil de la fin de saison, Norris reconnait qu’il est parfois difficile de lire des choses qui sont écrites sur lui sur les réseaux sociaux. Avec la pression qui est supérieure à ce qu’il a connu jusque-là, il est important de se détacher de cela.

"Il faut apprendre à être plus insensible à toutes ces choses. Et ce n’est pas une mauvaise chose, c’est juste qu’on ne peut pas compter sur elles. Ce n’est pas bon de trop compter sur elles. C’est probablement quelque chose sur lequel je ne comptais pas, mais qui m’affectait trop facilement et me persuadait trop."

"Bien sûr, on aime quand les gens disent des choses positives, et ça fait un peu mal quand ils disent des choses négatives, mais c’est tout. Cela ne devrait pas avoir plus d’impact que ces brefs moments où l’on lit ou voit quelque chose, et c’est aussi une des choses qui viennent avec l’expérience."

"Je pense que c’est très différent pour chacun. Certaines personnes arrivent, s’en moquent complètement et ne sont pas affectées par cela. D’autres, je dirais plutôt comme moi, sont arrivées assez fortement affectées par cela. Mais j’ai appris à gérer ces choses et à être plus insensible à cela."

Le mot insensible est détaillé par le Britannique : "Ce n’est pas que je ne les apprécie pas, car quand j’ai tous mes fans et mes supporters, ils veulent que je fasse mieux que n’importe qui d’autre, et c’est génial. Et vous essayez de tirer parti de tout cela et de l’utiliser à votre avantage."

"Mais bien sûr, cela signifie que dans les moments de plus grande déception, il y a plus de gens qui se plaignent si les choses ne vont pas bien, et vous essayez simplement de ne pas vous laisser affecter par cela. Je pense qu’il faut presque se forcer à être plus insensible aux situations extérieures et à s’en tenir davantage à ce que l’on fait en tant qu’individu."

"Je dois me forcer à écouter mon équipe proche, mes entraîneurs, mes ingénieurs, mes amis, puis s’en tenir au fait que ces personnes peuvent vraiment vous guider et vous orienter dans différentes directions, car elles sont toutes là pour vous. Mais vu de l’extérieur, il y a un peu plus de bruit positif et négatif, et vous devez apprendre à être plus insensible à cela."

Après des années difficiles mais une montée en puissance inexorable, Norris est ravi de voir sa confiance en McLaren récompensée : "Ce qui me rend le plus heureux aujourd’hui, c’est que nous sommes dans la position où nous sommes actuellement. Cette année, c’est le moment de montrer ce dont nous sommes capables."

"Cela fait quoi, plus de 15 ans que nous attendons cela. C’est très excitant pour nous de pouvoir montrer ce dont nous sommes capables cette année. Je suis fier d’être resté fidèle à l’équipe et aussi de ce que nous avons réussi à accomplir au cours des 24 derniers mois. Je pense que c’est la partie la plus cool de tout ça."