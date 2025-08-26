Cadillac F1 rejette fermement l’idée d’engager Horner

L’écurie Cadillac F1 a catégoriquement démenti les rumeurs selon lesquelles Christian Horner pourrait revenir dans le cadre de ses opérations.

Alors que l’équipe américaine vient de confirmer ses deux pilotes pour 2026, Valtteri Bottas et Sergio Perez, Dan Towriss, directeur de TWG Motorsport, qui gère l’écurie Cadillac F1, a été interrogé sur la possibilité que l’ancien directeur de l’écurie Red Bull Racing revienne au sein de son management.

La réponse a été claire et ferme : il a rejeté cette idée et a apporté son soutien total à Graeme Lowdon.

"Il n’y a eu aucune discussion avec Christian Horner, aucun projet en ce sens," a déclaré Towriss. "Je tiens donc à démentir officiellement cette rumeur."

"Notre soutien, notre confiance et notre soutien sont à 100 % en Graeme, notre directeur actuel."

Lowdon, qui a été PDG de l’écurie Virgin/Marussia/Manor, entrée en F1 en 2010 jusqu’à son départ fin 2015, a joué un rôle essentiel dans la création de l’équipe Cadillac.

Initialement, il a été recruté comme consultant pour conseiller ce qui était initialement le projet mené par Michael Andretti. Son rôle a ensuite été élargi à la création d’un plan de développement de l’équipe, ce qui a conduit à une offre pour en devenir le directeur.

Non seulement il a joué un rôle central dans le développement des installations de l’équipe, mais Il a également joué un rôle clé dans le processus de sélection des pilotes, même si la décision finale concernant le recrutement revient à Towriss et à General Motors, propriétaire de Cadillac.

Il a également supervisé le recrutement du personnel et la mise en service des installations, un projet qui comprend notamment la réalisation de simulations de week-ends de course en direct dans le cadre du programme interne « Race Ready ».

Quant à Horner, l’autre rumeur le mènerait toujours vers Alpine F1 s’il désirait revenir dans le sport, avec peut-être une prise de participation dans l’équipe.