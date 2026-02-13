’Pas de performance sans fiabilité’ : Racing Bulls boucle ’une très bonne semaine’

Alan Permane, le team principal de Racing Bulls, a fait le bilan d’une première semaine de Bahreïn très productive, alors que l’équipe a pu enchaîner les kilomètres, à part une demi-journée compliquée mercredi.

Le travail abattu par Liam Lawson ce vendredi, faisant suite à ce que le Néo-Zélandais et Arvid Lindblad avaient déjà fait depuis mercredi, a permis à l’équipe de mieux comprendre sa nouvelle VCARB 03, le moteur Red Bull Powertrains Ford, et les pneus Pirelli.

"Nous avons eu une très bonne semaine. Ca a mal commencé car nous avons eu un problème le premier jour et nous n’avons fait qu’une demi-journée. Mais après, c’était mieux, et aujourd’hui a été notre meilleure journée. On a beaucoup roulé et c’est la clé, vous ne pouvez pas avoir de performance sans fiabilité" note Permane.

"On est satisfaits, on apprend à chaque fois qu’on prend la piste, tout est nouveau. Il y a le moteur, mais aussi les pneus, on apprend à les opérer, on apprend les conditions qu’ils apprécient."

"Donc ce qu’on a décidé de faire, c’est de rouler avec beaucoup de carburant, de ne rien faire avec peu de carburant, et faire 15 tours à la fois. On a voulu faire des kilomètres pour être sûrs de la fiabilité et pouvoir se concentrer sur la performance la semaine prochaine."

L’ingénieur a salué la fiabilité du moteur Red Bull Powertrains Ford : "C’est très impressionnant. Prendre la piste et juste rouler comme ça, c’est impressionnant. Il y a eu des petites choses, des changements de réglages, mais on a fait énormément de tours, et c’est aussi bien que possible pour des essais."

Interrogé sur la manière dont Lawson et Lindblad ont géré cette semaine, Permane salue leur travail et rappelle que le Néo-Zélandais n’a pas besoin d’être un leader, car l’équipe encadre Lindblad. Mais il pense que la semaine prochaine sera plus agréable pour eux.

"Je ne dirais pas que c’est un rôle de leader pour Liam. Ils font un bon travail et ce n’est pas la semaine la plus excitante pour eux. Ils veulent aller vite, attaquer, et on ne fait aucun tour à vide. Ils enchaînent les longs relais pour qu’on comprenne tout."

"On a passé du temps à rouler avec des réglages différents, changer, revenir, car on devait voir la dégradation au fil de la journée, on a pris notre temps et ce n’est pas palpitant pour eux, mais on a besoin de leur constance et de leurs retours."