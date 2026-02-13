McLaren F1 a bouclé 2283 kms en trois jours mais doit ’trouver de la performance’

McLaren F1 a conclu ses trois journées d’essais de Bahreïn sans aucun problème mécanique, ce qui a permis à l’équipe de Woking de dépasser largement les 2000 kilomètres bouclés par Lando Norris et Oscar Piastri, ce dernier ayant disputé l’intégralité de cette dernière journée.

Le pilote australien s’est félicité d’avoir pu parcourir autant de tours du circuit bahreïni, et il est satisfait du programme bouclé avant la dernière semaine de tests, qui se tiendra de mercredi à vendredi prochain pour conclure la pré-saison 2026 de Formule 1.

"Une première semaine d’essais productive s’achève. La voiture a bien fonctionné et nous avons beaucoup appris sur ce qu’elle apprécie et ce qu’elle n’apprécie pas. Il va falloir un certain temps pour s’habituer à piloter ces voitures et à en tirer le meilleur parti, il reste donc encore beaucoup à apprendre" a déclaré Piastri.

"J’ai hâte de reprendre la piste la semaine prochaine et de poursuivre cet apprentissage. Un grand merci à l’équipe pour son travail, qui nous a permis d’enchainer les tours et de maximiser notre programme."

Andrea Stella, le team principal de l’équipe, salue les 422 tours parcourus en trois journées de roulage, qui ont permis d’accumuler une quantité de données énormes, après une semaine de Barcelone qui n’avait pas été parfaite. Le bilan de ces trois journées à Sakhir est nettement plus positif.

"Aujourd’hui se conclut une première phase constructive et productive des essais de pré-saison à Bahreïn, avec un total de 2283,864 km parcourus par Lando et Oscar au cours des trois derniers jours. C’est très encourageant et nous en tirons de nombreux enseignements clés" se félicite l’Italien, qui continue à ne pas parier sur un classement des équipes.

"Cela dit, et bien qu’il soit encore difficile d’identifier précisément la hiérarchie des performances, il est clair que Mercedes et Ferrari sont actuellement plus compétitives que nous. Nous avons du travail pour trouver de la performance avant la deuxième session d’essais la semaine prochaine et la première course à Melbourne."

"Du point de vue des tests, les deux pilotes ont fourni des données précieuses sur chaque tour effectué lors de leurs sessions respectives. Les tests aérodynamiques réalisés hier et aujourd’hui apportent à l’équipe des informations particulièrement utiles qui joueront un rôle important dans les prochaines étapes du développement de la MCL40."

"Il était également utile pour Lando et Oscar de réaliser des simulations de course dans le cadre de leur programme, y compris en roulant avec d’autres voitures. Il y a des domaines sur lesquels nous devons travailler, et nous quittons ce premier test avec une meilleure compréhension de ces exigences."

"Enfin, merci à l’équipe pour son travail acharné et son dévouement pour nous amener à ce stade. Il reste encore une quantité de travail considérable, mais chaque tour effectué nous apporte un apprentissage supplémentaire, et cela ne serait pas possible sans le travail acharné de l’équipe, ici à Bahreïn comme à Woking."