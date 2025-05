Wolff revient sur la gestion ratée d’Imola par Kimi Antonelli

Toto Wolff est revenu sur l’autre problème rencontré par Mercedes F1 à Imola, spécifique à Andrea Kimi Antonelli : la pression de la première course à domicile a été très mal gérée dans l’ensemble. Toto Wolff n’était pas présent ce week-end-là… les choses auraient-elles différentes en sa présence ?

« Je pense que c’est un processus d’apprentissage. Nous avons conclu l’année dernière que nous avions fait une erreur en l’exposant peut-être à Monza lors de sa toute première participation en EL1 aux foules locales, et il voulait particulièrement bien performer. »

« Et je pense qu’Imola était probablement la tempête parfaite parce que c’est là où il vit. C’est sa piste à domicile, l’école, la famille, le club de football local, toutes les personnes qui l’ont aidé tout au long de sa carrière. »

« Tout le monde voulait un petit peu de Kimi. Et, même dès le vendredi, il était juste épuisé. Et je lui ai parlé samedi. Il a dit : "Je n’ai plus d’énergie à cause de tout ça." »

« Et c’est clair, il est jeune, il veut dire merci à tous ceux qui ont participé. Il ne veut pas être désagréable avec ses amis, sa famille, ses fans, tous ceux qui l’entourent. »

« A un certain stade, il faut être—il faut se protéger, se cacher dans sa chambre, dans la salle d’ingénierie le dimanche, et tout le reste passe au second plan. »

« Et je pense que nous tous ensemble, la famille, nous avons réalisé que c’était trop, et c’est une erreur que nous ne répéterons pas. »

Toto Wolff craint-il que Andrea Kimi Antonelli dévisse aussi pour son premier Grand Prix de Monaco ?

« Il faut avoir des attentes réalistes. Piloter la voiture rapidement ici nécessite de l’expérience, et je pense qu’il a très bien commencé le week-end en progressant de la bonne manière, sans faire trop d’erreurs. »

« Je veux dire, il a touché l’intérieur de la barrière, mais ce n’était pas extrêmement dommageable pour la voiture, et puis il a lentement continué à trouver ses limites. »

« Les tours sont importants, les enchaîner, et juste le laisser apprendre. Mais je n’ai aucun doute que demain, pour les qualifications, il sera dans le coup. »

« Évidemment, il ne sera jamais au niveau des pilotes vraiment plus expérimentés qui connaissent leur chemin ici les yeux fermés. »