’On était presque dans Mario Kart’ : Verstappen déplore les deux arrêts obligatoires

Max Verstappen a terminé quatrième du Grand Prix de Monaco et le moins que l’on puisse dire, c’est que le pilote Red Bull n’a pas apprécié les deux arrêts obligatoires en course. Il s’agace des dépassements impossibles en piste avec les F1 modernes.

"On ne peut pas courir ici. Peu importe ce qu’on fait. Un arrêt, dix arrêts" s’est agacé Verstappen. "Même à la fin, j’étais en tête, mes pneus étaient complètement morts et derrière moi c’était impossible de me dépasser. De nos jours, avec une F1, on peut juste facilement dépasser une F2 ici."

"Je comprends l’idée de tenter les deux arrêts obligatoires, mais je ne pense pas que ça ait fonctionné. On était presque dans un Mario Kart. Ensuite, il faut peut-être penser à installer des pièces sur la voiture et on peut peut-être balancer des bananes ! Surface glissante !"

Le Néerlandais a fait son deuxième arrêt à l’entame du dernier tour, espérant jusqu’au bout un drapeau rouge ou une voiture de sécurité : "Il n’y avait rien à perdre. J’avais un gros écart derrière. Je pense que j’aurais pu faire quatre arrêts et rester au même rang."

"C’est comme ça à Monaco, les qualifications sont vraiment importantes. Normalement, quand tout va bien, on ne progresse pas vraiment. Si on fait un arrêt normal, on conserve sa position, et c’est exactement ce qui s’est passé aujourd’hui."

"Je ne pense pas que nous avions le rythme pour lutter contre les gars devant, car à chaque fois que j’essayais de rester avec eux, mes pneus s’usaient un peu trop. La quatrième place est clairement le maximum que nous pouvions faire."

Yuki Tsunoda s’est arrêté au premier tour puis en fin de course, mais il termine en fond de classement, 17e à deux tours des vainqueurs : "Les équipes ont joué des stratégies comme on l’attendait, et si l’on part de la 12e place, on ne peut pas faire grand chose. Je dois me qualifier mieux."

Un accrochage avec Pierre Gasly en début de course, causant l’abandon du Français, n’a pas arrangé sa course : "Je ne sais pas si j’ai eu des dégâts mais ça allait. Ce n’est pas génial mais j’ai pu finir mon tour, donc heureusement ce n’était pas énorme."