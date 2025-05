Sixième à Monaco, Hadjar est ’fier’ d’une ’bonne course’ stratégique

Isack Hadjar a terminé sixième du Grand Prix de Monaco après s’être élancé cinquième, simplement dépassé par Lewis Hamilton. Le rookie de chez Racing Bulls se félicite des points marqués, surtout avec la huitième place de Liam Lawson.

"On est restés sur le plan A, Liam a bien joué le jeu et on s’est offerts deux arrêts très tôt dans la course en sécurisant la sixième place très tôt. C’était une bonne course, honnêtement c’était un peu long mais je suis heureux pour l’équipe et c’est bien que Liam termine huitième aussi" a déclaré Hadjar à Canal+.

Le Français admet cependant que son relais de 58 tours en pneus durs n’était pas simple : "C’était long pour le relais en pneus durs, mais c’est Monaco et je savais que j’allais garder ma position. Mais ce n’était pas facile en matière de gestion des pneus."

Hadjar tire évidemment un bilan très positif de son premier week-end à Monaco dans une F1 : "Je suis vraiment fier de moi, j’ai fait un week-end solide. Je suis content de ma progression, on a eu beaucoup de mal au début et on a fait les progrès qu’il fallait. Partir cinquième dans le train des top teams c’était fou et je suis très content."

"C’est difficile de rester concentré" selon Lawson

Liam Lawson est heureux d’avoir pu terminer huitième et inscrire des points en plus pour son équipe après avoir connu des courses décevantes : "Je ne sais pas quoi dire, j’étais à fond ! C’est génial, on avait un plan et on a pu l’exécuter parfaitement."

"C’est génial de s’être mis en position de le faire en mettant les deux voitures en Q3 hier. Je voulais faire mieux hier, mais du côté de l’équipe c’est génial d’avoir les deux voitures dans les points."

Le pilote Racing Bulls explique que piloter lentement change toute la perspective d’un pilote : "C’est très différent, on a tous vu Senna piloter ici, ralentir et se crasher. Quand vous n’êtes pas à fond, c’est très difficile de rester concentré, votre cerveau va dans tous les sens et c’est difficile."

"Je regardais Alex derrière moi et je me sens mal car j’ai regardé ses caméras embarquées avant la course et il a subi la même chose l’an dernier derrière une VCARB, et encore cette année. Mais c’était plus dur que je le pensais !"

S’il comprend qu’il a dû être celui qui ralentissait, il explique que ça a compliqué sa course : "On a priorisé la voiture la mieux placée et on espérait que ça fonctionne pour moi. Il y avait des risques que ce ne soit pas le cas mais ça a fonctionné. Carlos et Alex ont fait la même chose et ça nous a avantagés."

"J’ai commencé à attaquer et j’avais tellement refroidi que je n’avais pas de grip. On a eu un bon relais dans l’air propre, mais dès qu’on commence à ralentir ça change beaucoup le temps au tour, et on commence à faire des erreurs et sentir des choses qu’on ne sent pas habituellement."

Il raconte comment s’est déroulée la préparation de ce plan : "C’était après la qualif. Si nous étions hors des points, ça aurait eu moins de sens. C’est quelque chose qui a eu du sens après la qualification et pour moi je savais que ça serait ce qu’il faudrait, et marquer des points avec les deux voitures est important."

Le Néo-Zélandais marque ses premiers points de la saison mais cela n’a pas d’impact sur sa confiance : "Honnêtement, j’ai été à l’aise depuis que je suis dans la voiture au Japon. Il faut que tout se passe bien pour avoir un bon résultat et ça n’a pas été le cas avant, mais ça l’a été ici."