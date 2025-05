Gasly accuse Tsunoda pour leur accrochage et dédouane ses freins

Pierre Gasly a abandonné après un contact avec Yuki Tsunoda à la sortie du tunnel au début de la course à Monaco. Malgré un communiqué d’Alpine F1 incriminant ses freins, le pilote a réfuté cette théorie et a expliqué l’origine de l’accident.

"Il n’y a pas eu de perte de freins, je les ai perdus une fois qu’on a touchés. Vu que Yuki a fait une erreur au virage avant le tunnel, j’étais proche de lui, il a commencé à freiner à gauche et je m’attendais pas à ce qu’il revienne à droite" a déclaré Gasly.

"A tous les tours il finissait à droite, ce coup-là il a freiné à gauche, je me suis mis à droite mais il était plus lent et il a fermé la porte. Je ne pouvais rien faire une fois bloqué et je ne m’attendais pas à ça. C’est malheureux mais on va vite devoir se concentrer sur la semaine prochaine."

Le Français explique son choix de ramener la voiture aux stands sur trois roues fonctionnelles : "Pour moi c’était ce qu’il y avait de mieux à faire, on en reparlera. Je savais que je pouvais rentrer en sécurité à basse vitesse, je ne pouvais pas m’arrêter. Ce sont des choix qu’on fait et c’est celui que j’ai fait."

Franco Colapinto tire un bilan décevant de ce week-end, après une qualification en dernière place et un départ en neuvième ligne aux côtés de Gasly : "En se qualifiant en 20e place, c’était difficile de viser les points. La 13e place était le maximum que l’on pouvait faire."

"On s’est élancés avec le mauvais pneu, on a tenté de retarder l’arrêt, et on a finalement changé vers un arrêt plus rapide pour les mediums. La course a été difficile mais on a des choses sur lesquelles travailler en vue de la prochaine course."

"C’était un week-end difficile, l’équilibre à basse vitesse était loin d’être ce qu’il aurait dû être, on n’a pas réussi à faire fonctionner la voiture sur certaines choses. On était loin en qualifs, ce n’est pas idéal d’avoir les deux voitures éliminées en Q1."