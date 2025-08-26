Interview - Piastri : Pour le titre, il s’agit de continuer à faire ce que je fais

Oscar Piastri n’a jamais manqué d’admirateurs avant son arrivée en Formule 1 et depuis qu’il est dans le sport mais ce n’est pas lui faire injure que sa célébrité et sa cote ont augmenté cette année, l’Australien devenant un prétendant au titre dès sa troisième saison.

À dix manches de la fin de l’année 2025 en F1, il a déjà quadruplé son nombre de victoires de la saison dernière et est devenu l’un des pilotes les plus réguliers en qualifications.

"L’équipe a connu un excellent premier semestre," nous confie Piastri avant la reprise à Zandvoort.

"La voiture était excellente et l’équipe a fait un travail fantastique. C’était vraiment agréable d’en faire partie et très amusant."

De nombreux aspects de la saison de Piastri ont été marquants jusqu’à présent, de ses performances améliorées en qualifications à sa plus grande régularité, en passant par son excellent sens de la course.

"Je pense que nous avons bien progressé."

"On peut toujours faire mieux, mais je pense que nous avons progressé du point de vue des réglages, de la façon d’exploiter au mieux la voiture en piste, et du point de vue stratégique, de la gestion des courses et des différents scénarios. Au final, c’est plus facile avec la voiture la plus rapide, mais je pense que nous avons fait un pas en avant dans tous les domaines, c’est indéniable."

"Le développement de la voiture parle de lui-même : avec notre domination sur certaines courses, auxquelles nous avons pris beaucoup de plaisir, mais même notre simple gestion des situations difficiles où nous aurions pu avoir des difficultés auparavant, je pense que nous avons clairement progressé."

"À Melbourne, par exemple, je pense que nous avons montré que nous avions fait un bon pas en avant avec notre approche par temps pluvieux. Mais à Silverstone, nous avons encore progressé dans ce domaine, en sachant quand s’arrêter et quand ne pas s’arrêter, et comment gérer une situation pluvieuse. Nous avons toujours été bons dans ce domaine, mais il est important de progresser constamment."

Zak Brown, le PDG de McLaren, a récemment salué "la communication, la confiance et le respect" que Piastri et Norris entretiennent l’un pour l’autre. Est-ce une réalité ?

"Notre relation n’a pas vraiment changé," certifie-t-il. "L’environnement concurrentiel est certes différent cette année, mais notre relation est restée quasiment la même. Notre façon de travailler ensemble, d’aider l’équipe et nos attentes envers la voiture sont les mêmes."

"Je pense que nous sommes tous deux conscients de notre volonté de réussir durablement avec cette équipe. Cela ne nous échappe pas. Une saine compétition est certes importante, mais il est essentiel de préserver l’unité de l’équipe, et je pense que nous avons tous deux cela à l’esprit."

Pour sa troisième saison en F1, Piastri s’est aussi forgé une réputation d’homme calme et serein. Interrogé à ce sujet, il affirme avoir "bien géré" la pression du titre jusqu’à présent. Il prévient toutefois que la course au titre prendra une importance accrue lors des dix dernières courses.

"Je dirais que j’ai bien géré la situation, mais c’est la période de l’année où la pression est moins forte dans la lutte pour le titre. Évidemment, on ne veut pas perdre de points, mais il est bien trop tôt pour envisager la saison sous cet angle. À ce stade, on veut juste aborder le week-end en essayant d’en tirer le meilleur parti possible, plutôt que de penser au championnat dans son ensemble."

"Donc oui, je pense avoir bien géré la situation, mais je ne me suis pas trop concentré dessus. La pression ne fera qu’augmenter. C’est vers la fin de l’année qu’elle s’intensifiera."

Bien qu’il s’agisse de la première chance de Piastri de se battre pour le titre en F1, il a régulièrement été un prétendant au titre lors de sa carrière junior et reste le seul pilote à avoir remporté successivement la Formule Renault, la Formule 3 et la Formule 2.

Si rien n’est aussi intense qu’une course au titre en Formule 1, l’Australien estime qu’il a tiré des leçons de ces saisons dont il peut et pourra s’inspirer.

"J’ai remporté les trois titres de manières différentes. En Formule Renault, j’étais rapide, mais j’ai commis pas mal d’erreurs. En F3, mon rythme final n’était pas aussi bon, mais j’étais constamment présent et dans la lutte. En F2, je pense que c’était la meilleure des trois, car j’ai su allier vitesse et régularité."

"Ce que j’ai appris, c’est qu’il n’y a pas qu’une seule façon de remporter un championnat. Évidemment, il faut être aussi rapide que possible, aussi souvent que possible, mais il est important de savoir choisir ses moments et de prendre des risques."

Les faits marquants de ses 14 premières courses

Piastri a réalisé plusieurs performances remarquables cette saison, mais il en cite quatre en particulier. Bahreïn et l’Espagne sont les choix évidents, des week-ends où l’Australien a fait quasiment un sans faute.

Ce qui a particulièrement impressionné dans sa victoire en Espagne, c’est sa réaction après avoir perdu la tête face à Max Verstappen au départ. Confiant dans le rythme de la MCL39, l’Australien a patienté avant de reprendre la première place au pilote Red Bull après son deuxième arrêt au stand.

Le contraste était saisissant avec le Grand Prix d’Espagne de l’an dernier, où il avait terminé septième après être parti de la dixième place.

"Nous avons été performants sur pratiquement tous les circuits et dans toutes les conditions, ce qui donne beaucoup de confiance aux pilotes. C’est une de nos principales forces. La concurrence a été très serrée sur presque toutes les courses – à quelques exceptions près – mais l’adversaire était souvent différent chaque week-end."

"C’était très amusant et ça donne beaucoup de confiance d’aborder un week-end en sachant qu’il faut au minimum se battre pour la victoire."

L’Espagne a été la cinquième victoire de Piastri cette année, obtenue grâce à sa quatrième pole position. C’était aussi un huitième podium consécutif, égalant un record – seuls Ayrton Senna (1988) et Lewis Hamilton (2007) ont signé cet exploit pour McLaren – une série qui a débuté avec sa victoire en Chine, après une première pole position en F1 qui lui a donné confiance.

"Le résultat qui m’a probablement le plus enthousiasmé a été ma première pole position de l’année en Chine. Réussir cela si tôt dans la saison était une bonne chose – juste pour me libérer d’une certaine pression. C’était un très bel exploit, et c’est appréciable d’enchaîner avec d’autres pole positions."

"Les qualifications étaient un domaine où j’étais moins fort la saison dernière, donc renverser la situation cette année a été très agréable – au final, cela facilite les courses. Réussir à bien performer en qualifications a fait une énorme différence."

"Je pense que c’était important, mais il y a eu d’autres moments aussi. C’était important, mais je ne pense pas non plus que ce soit la raison de la série de performances qui a suivi. C’était juste bien de relâcher la pression et cela m’a donné un bon regain de confiance."

Les deux autres week-ends auxquels il a fait référence étaient en Arabie saoudite et à Miami. Le premier a été un véritable succès, puisqu’il a suivi sa victoire à Bahreïn – sans doute sa course la plus complète en F1 à ce jour – par une victoire plus disputée et plus acharnée depuis la deuxième place.

Miami a suivi un scénario similaire. Parti quatrième, Piastri est remonté au départ pour apparaître dans le rétroviseur de Max Verstappen. De là, il s’est lancé à la poursuite du Néerlandais, sa pression incessante forçant le pilote Red Bull à commettre une rare erreur, ce qui a permis à Piastri de passer.

"La victoire en Arabie saoudite n’a pas été mon meilleur week-end de l’année, mais j’ai dû me battre pour l’obtenir. Je ne pouvais pas me fier uniquement à ma rapidité, je devais exploiter d’autres atouts. Cette victoire était donc importante pour moi. Ensuite, à Miami, il fallait simplement garder à l’esprit que tout pouvait arriver."

Ces quatre performances constituent un modèle pour la seconde moitié de la saison, lorsque la F1 reprendra le week-end prochain lors du Grand Prix des Pays-Bas. Que doit-il faire pour son premier titre mondial ?

"Il s’agit de continuer à faire ce que je fais. Ce dont je suis le plus fier, c’est que même les week-ends où j’ai l’impression que tout n’est pas parfait, cela a souvent suffi pour me battre pour la victoire, et c’est encourageant. Je souhaite simplement que nous continuions sur la même lancée en équipe et que nous nous efforcions d’améliorer encore nos performances."