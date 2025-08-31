Officiel : Hamilton prend une lourde pénalité pour le GP d’Italie à Monza
Lewis a fauté avant même le départ du GP des Pays-Bas
Lewis Hamilton sera pénalisé de cinq places sur la grille à Monza pour avoir enfreint la règle des drapeaux jaunes avant le départ du Grand Prix des Pays-Bas ce dimanche.
Le pilote Ferrari a également écopé de deux points de pénalité sur sa licence pour ne pas avoir suffisamment ralenti sur la grille et à l’entrée des stands.
Les commissaires avaient agité deux drapeaux jaunes dans le dernier virage relevé afin d’assurer la sécurité des mécaniciens et des autres personnes postées sur la grille de départ avant la course.
Bien que les commissaires aient constaté qu’Hamilton avait réduit sa vitesse, ils ont estimé qu’il était encore trop rapide compte tenu des conditions.
Les commissaires ont également déclaré qu’ils n’avaient pas non plus considéré la vitesse à laquelle le pilote est entré dans la voie d’entrée des stands comme étant "considérablement" réduite.
Par conséquent, Hamilton se verra infliger une pénalité de cinq places sur la grille pour sa prochaine course, la manche à domicile de Ferrari à Monza.
"Les données ont montré que le pilote était entré dans le secteur à double drapeau jaune à environ 20 km/h de moins que sa vitesse au même moment des essais, qu’il avait réduit l’accélération de 10 à 20 % et avait levé le pied et freiné 70 mètres plus tôt en entrant dans la voie des stands," peut-on lire dans le communiqué.
"Nous n’avons pas considéré qu’une réduction de vitesse de 20 km/h dans un secteur à double drapeau jaune constituait une réduction de vitesse « significative ». Nous n’avons pas non plus considéré que la vitesse à laquelle le pilote est entré dans la voie d’entrée des stands était « fortement » réduite."
Cette pénalité vient clore un week-end difficile pour Hamilton, qui n’a pas pu terminer la course après son accident au virage 3, alors que la pluie commençait à s’intensifier.
Leclerc échappe à une sanction pour son accrochage avec Russell
Parallèlement, les commissaires n’ont pris aucune mesure à l’encontre du coéquipier d’Hamilton, Charles Leclerc, pour son attaque sur le pilote Mercedes George Russell au virage 12.
Leclerc a pris le dessus sur Russell pour s’emparer de la cinquième place au 32e tour, les deux pilotes se touchant à la sortie de la chicane.
Russell s’est d’abord plaint que Leclerc avait effectué son attaque hors de la piste, tandis que le pilote Ferrari a argué qu’il n’avait pas eu d’espace.
Dans leur verdict, les commissaires ont noté que "les preuves disponibles n’étaient pas concluantes quant à la sortie de piste de la voiture 16 (Leclerc). Les deux représentants des équipes étaient d’accord sur le fait qu’il n’y avait aucune preuve tangible que la voiture 16 ait quitté la piste."
Nouveau : comment suivre au mieux l’actualité de notre site ?
Via notre nouvelle chaîne WhatsApp Nextgen-Auto.com !
Devenez follower sur WhatsApp pour recevoir des informations en avant-première sur l’actualité F1, des coulisses du paddock et, bien entendu, les liens des articles les plus importants dès leur parution.
N’oubliez pas que vous pouvez aussi vous abonner (cliquez sur l’étoile pour mettre en favori) à notre Google News si vous utilisez l’appli Google Actualités sur votre smartphone.
Petit rappel aussi : par défaut le mode clair est activé, n’hésitez pas à tester le mode sombre en cliquant sur l’icône "lune" dans le menu en haut du site.
Ferrari
- Officiel : Hamilton prend une lourde pénalité pour le GP d’Italie à Monza
- Vasseur préfère retenir le ’très bon travail’ de Ferrari que le double abandon
- Leclerc : un week-end ’d’enfer’ qui s’achève dans le mur à Zandvoort
- Hamilton se crashe à Zandvoort : ’Très inhabituel pour moi de ne pas finir une course’
- Ferrari n’exclut pas une surprise à la Brawn GP en 2026