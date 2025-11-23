Leclerc est ’frustré’ de finir sixième, Hamilton déplore ’un week-end désastreux’

Ferrari a payé cher sa qualification ratée à Las Vegas, avec une sixième place de Charles Leclerc en guise de meilleur résultat du week-end. Leclerc lui-même est frustré par ce résultat, surtout après une course d’attaque durant laquelle il espérait pouvoir terminer quatrième.

Mais une fois revenu derrière Andrea Kimi Antonelli et Oscar Piastri, il n’a pas pu les dépasser, et l’Italien a même réussi à reprendre assez d’avance pour rester devant lui malgré sa pénalité.

"C’est extrêmement frustrant parce que je pense que c’est une de mes meilleures performances de l’année en termes de dépassements et d’agressivité. Quand je regarde la voiture, tous les tours étaient des tours de qualif et terminer sixième ce n’est pas super" déplore le Monégasque.

"Ca montre que la performance ce week-end n’était pas... j’ai du mal à comprendre cette course. Le premier relais était très bien, je pense que le deuxième était bien aussi mais je me suis retrouvé dans une situation où Oscar était dans le DRS de Kimi et c’était impossible de doubler Oscar parce qu’on perdait trop dans les lignes droites."

"J’ai quand même pris du plaisir pendant la course car il fallait y aller et prendre des risques pour les dépassements, donc ça s’est bien passé de ce côté-là. Avec la stratégie j’ai l’impression qu’on a fait un pas en arrière, ça nous a coûté quelques places et ça a rendu le deuxième relais compliqué."

Leclerc s’est accroché avec Fernando Alonso au départ, heureusement sans dégâts : "C’était assez chaud au départ, ça a touché un peu. Je savais que Fernando ne pouvait pas freiner tard car il s’était mis un peu sur la gauche et il avait une voiture devant."

"J’ai pris l’extérieur, encore une fois je prends des risques, malheureusement il y a Liam sur l’intérieur. De ce que Fernando me disait, Liam est allé tout droit, ça l’a poussé tout droit et il m’a poussé tout droit. On s’est expliqués en se disant que ça avait été très chaud."

Lewis Hamilton a terminé dixième après être remonté de la 19e place à la 12e au premier virage. Malgré une belle remontée et un point arraché, le septuple champion du monde se montre très affecté par son week-end.

"Je me sens très mal. C’est la pire saison que j’ai jamais connue et, malgré tous mes efforts, la situation ne fait qu’empirer. J’essaie tout, dans la voiture et en dehors" assure Hamilton. "Je ne suis pas satisfait, c’était encore un week-end désastreux."

Il explique comment il a réussi à grimper dans le classement au premier virage : "J’étais à l’intérieur, je suis resté loin des problèmes, j’ai rapidement été 12e et après, je n’ai pas trop progressé."

Alors que Ferrari a maintenant 20 points de retard sur la troisième place, le Britannique n’est pas très optimiste pour la fin de saison à titre personnel : "Il y a eu 22 courses qui se sont mal passées, donc on ne s’attend pas à autre chose pour les deux dernières."