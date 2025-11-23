Vasseur est ’déçu’ car Ferrari a ’mathématiquement’ perdu gros ce week-end

Frédéric Vasseur n’a pas caché sa déception après le week-end de Ferrari, qui s’est finalement soldé par une quatrième place pour Charles Leclerc et une huitième pour Lewis Hamilton, après la disqualification des deux pilotes McLaren F1.

Mais le directeur de la Scuderia n’a pas cherché de circonstances atténuantes au moment de tirer le bilan du week-end alors que les deux pilotes étaient provisoirement classés deux places plus loin, et a admis que c’était une grosse déception.

"Le week-end était compliqué, mathématiquement ce n’est pas un bon week-end pour nous" a-t-il admis, alors que Ferrari est finalement revenue à 13 points de Red Bull, mais affiche 53 points de retard sur Mercedes et la deuxième place.

"Honnêtement ce n’est pas aujourd’hui qu’on a raté quelque chose, c’est hier en s’élançant neuvième et 20e. Avec le contact avec [Fernando] Alonso pour Charles au premier virage, remonter en sixième place pour Charles, et dixième pour Lewis, c’est une bonne course."

"Mais c’est en qualifications qu’on a raté quelque chose. On était en bonne forme en EL1 et en EL2, mais en qualifications on s’est ratés et c’est dommage, car le rythme était bon aujourd’hui. On savait qu’avec le choix aéro à fort appui de Charles, c’était quasiment impossible de dépasser, une fois revenu sur Piastri il est resté derrière."

Interrogé par Canal+ sur le fait qu’il pouvait se satisfaire d’une belle remontée et du rythme affiché en course, le Français a expliqué que dans les dernières courses de la saison, c’est le championnat qui est privilégié.

"C’est un constat qu’on peut faire en début de saison, d’être contents du rythme mais pas des points marqués. Quand on arrive à deux courses de la fin, on se fiche du rythme et ce qu’il faut, c’est marquer des points."

"Donc c’est pour ça que je suis déçu ce week-end. Au Brésil déjà, on était deuxième, on ne finit pas la course et on revient avec un zéro pointé. C’est frustrant, c’est la course mais au moins on n’a pas beaucoup à attendre avant la prochaine course."

Interrogé sur la possibilité pour les pilotes Ferrari d’une course avec un arrêt pendant la voiture de sécurité virtuelle du deuxième tour puis aucun autre stop, ce qu’a fait Andrea Kimi Antonelli, Vasseur est sceptique.

"C’est toujours possible si l’on voit ce qu’a fait Kimi, il a fait une très belle course car il a réussi à rester dans l’air propre pendant 47 tours, alors que si vous êtes derrière quelqu’un, vous détruisez les pneus."

"Ils ont fait une bonne stratégie pour rester dans l’air propre toute la course. Du côté de Lewis, on a eu une partie de la course plus difficile avec les mediums, mais globalement il est bien remonté de la 20e place."

Il confirme en tout cas que ça n’a pas été discuté par Ferrari, même si le scénario était envisageable, mais pas réaliste sur le papier : "Honnêtement, c’est facile de dire ’oui’ mais personne ne s’attendait à faire autant de tours en pneus durs."

"Ce n’était pas dans notre plan, je ne sais pas si Mercedes a décidé de rester en piste en voyant le rythme constant, mais le plan était de faire medium et soft, et je pense que sur la grille, certaines équipes voulaient faire deux arrêts et ont fait un choix agressif en un arrêt. Mais faire aucun arrêt comme Kimi, c’était inattendu."

Leclerc a été coincé derrière Antonelli et Oscar Piastri, et Vasseur explique pourquoi : "A un moment, on a eu des difficultés avec l’appui, mais on a pu dépasser ceux qui avaient des difficultés avec les pneus. Mais quand tout le monde était plus constant avec les pneus, ce n’était pas possible."

Ferrari espère toujours arracher une victoire cette saison : "L’objectif est toujours de gagner une course avant la fin de saison. Au Brésil, le rythme était bon mais on a eu une course difficile, ici on a raté la qualification, et on a besoin d’un week-end propre si on veut réussir à faire quelque chose."

Questionné sur l’état d’esprit de l’équipe ainsi que sur l’accumulation de fatigue, Vasseur reconnait que la fin de saison, qui se ponctue par un triplé de courses, est très difficile.

"On les aborde fatigués déjà, le Qatar va être très dur pour tout le monde avec les 12h de décalage horaire. On a progressé en termes de rythme, ça ne se voit pas dans les points mais on fait un bon week-end. A nous d’exécuter un bon week-end et de revenir sur le podium pour les deux dernières courses."