Officiel : Giovinazzi poursuit avec Ferrari en F1 et en WEC

Ferrari a annoncé le renouvellement du contrat pluriannuel avec Antonio Giovinazzi, qui continuera à représenter le Cheval cabré en tant que pilote titulaire en WEC dans la 499 P de catégorie Hypercar, ainsi que dans le rôle de réserviste en F1.

La collaboration entre la marque et le pilote a déjà abouti à une victoire lors des 24 Heures du Mans 2023, qui avait marqué le retour de la firme italienne dans la Sarthe, et également le premier grand lancement de la catégorie Hypercar avec l’arrivée de nombreux constructeurs.

"Il y a huit ans, j’ai commencé mon aventure avec Ferrari, qui est pour moi bien plus qu’une équipe : c’est une famille. Renouveler aujourd’hui signifie poursuivre un défi qui me stimule chaque jour, dans un environnement où les gens, le travail d’équipe et l’ambition sont importants" a déclaré Giovinazzi.

"Être pilote officiel dans le WEC et troisième pilote en Formule 1 est un engagement que je suis honoré et excité de prendre. Je tiens à remercier Ferrari pour la confiance qu’elle m’a témoignée : grandir sous les couleurs de cette équipe est vraiment spécial."

"J’ai hâte de découvrir les prochains chapitres de cette histoire, que j’aborderai avec l’engagement, la passion et la soif de résultats qui ont toujours été les miens."