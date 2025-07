McLaren F1 explique comment Piastri aurait pu gagner malgré sa pénalité

McLaren F1 n’a pas décidé d’intervenir à Silverstone pour compenser la pénalité d’Oscar Piastri, mais Andrea Stella explique qu’il aurait pu garder la tête de la course si une Safety Car était sortie, car lui et Lando Norris seraient rentrés ensemble et ressortis dans le même ordre. Mais la séquence s’est faite naturellement, et l’équipe a laissé l’avantage de Norris.

"Dans le cadre de la façon dont nous cherchons à courir avec Lando et Oscar, nous disons toujours à nos pilotes ’ne gardez pas les choses à l’arrière de votre esprit quand vous conduisez’" a expliqué Stella.

"Si vous avez une remarque, une suggestion, si vous voulez nous faire savoir ce que vous pensez, dites-le, et ensuite nous évaluerons avec notre équipe, nous prendrons une décision et nous reviendrons vers vous."

"Je pense que ce qu’a fait Oscar est exactement ce que nous encourageons nos pilotes à faire. Il a communiqué, il a exprimé son opinion, que nous avons évaluée. En réalité, la façon dont nous avons géré la situation, compte tenu de la pénalité, était de permettre à Oscar, malgré la pénalité, en cas de voiture de sécurité, de conserver la tête."

"Parce que, s’il y avait eu une voiture de sécurité, les deux voitures seraient passées au stand, Oscar aurait payé la pénalité, Lando aurait attendu, et les deux McLaren seraient sorties dans le même ordre qu’elles étaient entrées."

"Mais au moment où nous avions besoin de la transition avec les pneus secs, la pénalité a été payée, et à ce stade, nous avons pensé que nous devions conserver l’ordre naturel grâce à la pénalité. Je pense que c’était juste pour les deux, et je suis sûr qu’Oscar comprendra et sera d’accord sur ce point."

L’Italien note que Norris a perdu du temps à cause d’un arrêt raté, qui lui a coûté une place face à Max Verstappen : "Il savait qu’il avait très bien conduit, et pour être juste envers Lando, il a perdu une position à cause d’un problème dans l’équipe."

"Il était deuxième à un moment donné, et il s’est retrouvé troisième à la suite d’un arrêt aux stands. Je pense donc que Lando a fait son travail. Il l’a fait de manière juste et équitable. Il n’a commis aucune faute. Il a très bien conduit, il a roulé vite, il s’est retrouvé en tête et il a gagné le Grand Prix de Grande-Bretagne."

"Je pense qu’il doit profiter pleinement de cette grande expérience et de cette immense joie, et nous partageons cette joie avec lui. En même temps, nous partageons un peu d’amertume avec Oscar, mais comme je l’ai dit, Oscar est un homme très fort, et il utilisera cette situation comme une motivation supplémentaire pour d’autres courses."