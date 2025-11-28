Ferrari révèle avoir basculé sur 2026 dès avril, une décision ’psychologiquement difficile’

La saison 2025 restera comme l’une des plus frustrantes de l’ère moderne pour Ferrari. Quatrième du championnat constructeurs à deux manches de la fin, sans la moindre victoire en Grand Prix, la Scuderia a vécu une année marquée par une SF-25 instable, des choix stratégiques difficiles et un tournant technique pris très tôt… peut-être trop tôt.

Frédéric Vasseur, directeur de l’équipe, l’admet désormais : Ferrari a sous-estimé l’impact psychologique d’un arrêt précoce du développement de sa monoplace. Lors de la conférence de presse du jour au Grand Prix du Qatar, le Français ne s’en est pas caché.

"Nous n’avons pas débuté de la meilleure manière avec le double déclassement à Shanghai. Cela nous a coûté des tonnes de points par rapport à nos concurrents directs," rappelle-t-il.

"Très tôt dans la saison, McLaren était tellement dominante lors des quatre ou cinq premiers Grands Prix que nous avons compris qu’il serait très difficile de bien faire en 2025. Cela signifie que nous avons décidé très tôt, je crois fin avril, de basculer sur 2026."

Un choix logique sur le plan technique… mais lourd de conséquences humaines.

"C’était une décision difficile et j’ai peut-être un peu sous-estimé son impact psychologique, car il restait alors 20 courses à disputer et vous savez que vous n’apporterez plus aucun développement aéro. C’est assez difficile à gérer mentalement."

Le SF-25 souffrait dès le début d’un défaut clé : une suspension empêchant la voiture d’évoluer à la hauteur de caisse optimale. Malgré quelques évolutions, Ferrari ne s’est jamais montrée capable de viser une victoire à la régulière. Malgré tout, Vasseur retient des points positifs et une progression interne qu’il juge utile pour 2026.

"Oui, vous êtes toujours positif," dit-il lorsqu’on lui demande s’il retire tout de même du bon de cette campagne.

"Même dans une saison difficile, nous avons connu une belle remontée en performance. Nous sommes revenus sur le podium, au Mexique, à Austin. Je dirais qu’à São Paulo, nous n’étions pas loin, et nous étions sur la bonne voie. C’est bon pour l’équipe et pour l’aspect psychologique."

Il insiste sur l’importance de cette dynamique dans la perspective du futur règlement.

"Vous améliorez toujours un peu partout, dans chaque domaine. C’est la meilleure préparation pour 2026," estime-t-il.

Mais Vasseur rappelle surtout ce qui a guidé Ferrari dans sa décision : "Le plus important, c’est que nous avons très tôt convenu de mettre un maximum d’énergie dans le futur. Nous devons réagir en équipe."

"Quand vous vivez un week-end difficile, il faut revenir au travail le lundi matin et continuer à pousser, à construire, et travailler tous ensemble. Je pense que nous avons bien réagi à une saison difficile, à des week-ends difficiles."

Pour éviter l’abattement généralisé, Ferrari n’a pas totalement fermé le dossier 2025. L’équipe a poursuivi le développement mécanique, seul le domaine aérodynamique ayant été figé.

"Cette décision a été partagée par tout le monde dans l’équipe," assure Vasseur.

"À un moment, vous regardez le championnat et vous vous dites : ’OK, il sera très difficile de revenir sur McLaren avec l’écart de rythme et l’écart de points’. Alors vous dites : ’Au moins, concentrons nos ressources en soufflerie sur 2026’."

"Vous pouvez continuer à développer le côté mécanique, apporter quelques évolutions sur la voiture, sauf aérodynamiques, et c’est ce que nous avons fait. C’était un bon exercice."

Les pilotes eux-mêmes ont été impliqués dans la décision selon Vasseur.

"Oui, les pilotes faisaient partie de cette décision, car ils sont engagés dans le projet. C’est quelque chose que nous devons partager ensemble : dans ce genre de situation, il faut agir en équipe, et c’est ce que nous avons fait."