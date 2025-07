Mercedes F1 a pris ’des décisions qui n’étaient pas les bonnes’

Toto Wolff reconnait que le Grand Prix de Grande-Bretagne a été compliqué pour Mercedes F1, notamment à cause d’une série d’erreurs sur le plan stratégique. Les deux pilotes sont rentrés en début de course et cela a engendré de nombreux arrêts impromptus, comme l’explique le team principal.

"Nous sommes tous dans le même bateau et nous avons tous réalisé une performance décevante à Silverstone" a déclaré Wolff. "Nous avons pris des décisions successives qui n’étaient pas les bonnes, et nous allons évaluer ce que nous avons fait, quand et pourquoi, afin de nous améliorer. Nous devons assumer ce résultat, mais nous devons veiller à ne pas répéter les erreurs commises lors de cette course."

"Le premier choix, celui de chausser les pneus slicks après le tour de formation, était erroné. À partir de là, nous sommes allés de mal en pis. Nous n’avons pas opté pour des stratégies séparées et, si nous l’avions fait, la course de Kimi aurait peut-être été différente."

"Il a malheureusement subi des dommages mettant fin à sa course après l’intervention de la voiture de sécurité, mais il n’aurait pas dû être dans le peloton et courir ce risque avec une bonne stratégie."

"Nous n’avons pas monté le bon pneu slick lors de chacun des arrêts, optant pour le pneu dur, qui a connu une mise en température difficile. En résumé, ce fut une journée difficile et nous devons rebondir lors des deux dernières courses avant la pause estivale."

Andrew Shovlin, directeur de l’ingénierie en piste, reconnait que ses troupes espéraient mieux à domicile, où le team avait gagné en 2024 : "Ce fut une journée très décevante pour l’équipe et une fin difficile pour ce doublé Autriche - Grande-Bretagne."

"Après avoir pris le départ en 4e et 10e position, marquer un seul point est bien en deçà de nos attentes. La course de George a été influencée par sa décision de chausser les pneus slicks lors du tour de formation ; c’était un peu un pari risqué, une erreur avec le recul, et cela nous a laissés en retrait pour le reste de la course."

"George a très bien piloté pour regagner du terrain lors des deux premiers relais, mais au dernier arrêt, nous avons cherché à dépasser Gasly en chaussant les pneus slicks un peu tôt. Nous avons surestimé la capacité du circuit à sécher. George a ainsi perdu beaucoup de temps, notamment en partant en tête-à-queue dans Becketts, et n’a pu arracher qu’un seul point sous le drapeau à damier."

"Quant à Kimi, nous avons copié la décision de George de chausser des pneus slicks après deux tours, ce qui a compromis notre position en piste. Il n’a ensuite pas été responsable de la collision avec Hadjar. Cela a causé d’importants dommages au diffuseur, et nous avons donc décidé de faire abandonner sa voiture."

"Nous avons beaucoup à analyser et à apprendre, et il est impératif de nous concentrer sur ce travail, de nous ressaisir et de réaliser un week-end bien meilleur dans trois semaines à Spa."