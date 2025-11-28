Ferrari est ’très lente et en difficulté’ : le verdict cinglant de Leclerc au Qatar

Ferrari a encore connu une séance de Qualification Sprint très difficile au Qatar. Charles Leclerc n’a pas mâché ses mots après une première journée frustrante, notamment parce qu’il a connu des ralentissements en piste qui n’ont pas aidé sa situation.

Le Monégasque n’a pas été aidé par son ancien équipier, Carlos Sainz, qui l’a gêné ainsi que d’autres pilotes lors de la séance, en ralentissant dans son tour de décélération et en bloquant plusieurs pilotes.

"Sainz a pris la ligne de Safety Car et a mis tout le monde dans la merde car on est trop proches de lui. Il a ralenti énormément avant la ligne de Safety Car 2" a expliqué Leclerc, bloqué par l’Espagnol, avant de s’emporter : "Aujourd’hui il fait ça, mais demain ne t’inquiète pas, je lui ferai la même chose, putain."

Interrogé à ce sujet, il a expliqué ce qu’il reprochait au pilote Williams : "Pas toute la séance mais le dernier tour, il laissait de l’espace avec la voiture devant lui et ça a mis du stress pour tout le monde derrière lui."

"Il a le droit de le faire mais c’est vraiment agaçant. Et ce n’est pas forcément nécessaire. C’est dommage, j’ai dû commencer le tour très près et quand on voit l’écart avec la cinquième place, ça aurait pu être mieux."

"Mais à part ça, on est très lents et en difficulté une nouvelle fois ce week-end, c’est dur" poursuit-il, expliquant ce qui lui manquait face à un top 5. "Ce sont quelques centièmes de seconde face à Yuki, ou un dixième. Donc il y avait le potentiel pour ça mais nous sommes en difficulté, c’est un week-end difficile jusqu’ici."

De son côté Lewis Hamilton n’était pas d’humeur à s’exprimer après une nouvelle séance de qualifications catastrophique pour Ferrari.

Les difficultés du Britannique chez Ferrari semblent s’aggraver à l’approche de la fin de sa première saison en rouge. Après s’être qualifié 20e à Las Vegas, le septuple champion du monde a été éliminé dès la SQ1 au Qatar, avec seulement le 18e temps. Et il n’a pas dit plus d’une dizaine de mots au moment des interviews.

"Comme toujours," a déploré le pilote après la séance.

En difficulté pour trouver le rythme lors des Libres, Hamilton avait demandé à l’équipe de revenir à un réglage aérodynamique à appui élevé sur sa SF-25.

Interrogé sur la possibilité que cela lui donne l’espoir d’un meilleur rythme de course pour le sprint de samedi, Hamilton n’était pas convaincu.

"Non, ce ne sera pas suffisant. C’est le bordel."

Pour conclure son interview, le Britannique a simplement répondu : "Il fait beau," lorsqu’on lui a demandé si la course sprint de demain ne serait qu’une simple séance d’essais pour lui et son équipe.