Steiner devient patron de Tech3 : Je ne suis pas prêt !

C’est fait : Gunther Steiner est propriétaire d’une équipe mais ce n’est pas en Formule 1 que cela se passe.

Avant le Grand Prix MotoGP de Catalogne de ce week-end, l’annonce a été faite qu’un consortium dirigé par Steiner avait acquis la pleine propriété de l’équipe Tech3 KTM.

L’ancien patron de Haas F1 va découvrir un nouveau sport mais il a identifié un premier obstacle majeur depuis l’acquisition : il admet qu’il n’est "pas prêt".

La nouvelle structure entrera pleinement en vigueur dès le début de la saison 2026, la première course de MotoGP se déroulant l’année prochaine en Thaïlande le 1er mars.

Pour Steiner, il s’agit d’un retour majeur en sport mécanique depuis son départ de Haas à l’issue de la saison 2023 de F1.

L’Italien occupera les fonctions de président, président exécutif et directeur général, tandis que son associé Richard Coleman deviendra directeur d’équipe de l’équipe en 2026.

"Je serai président, président exécutif et directeur général," a révélé Steiner.

"Je participerai à pas mal de courses, mais pas à toutes."

"J’ai Richard, un ami à moi, directeur d’équipe, donc il assistera à toutes les courses, mais je participerai quand même à quelques courses de F1, à la télévision et je traînerai toujours dans les paddocks."

"Je me concentrerai sur le MotoGP. Il faut que j’apprenne beaucoup ce sport, d’ailleurs. Je ne suis pas prêt !"

Steiner a le reste de l’année pour se préparer à ses nouvelles fonctions chez Tech3.

"Je ne suis pas encore prêt car nous ne prendrons les rênes que l’année prochaine, pas maintenant. Nous prendrons la direction 2026, donc oui, je suis enthousiaste, mais je ne suis pas prêt."

"Je dois me concentrer sur ce projet. Je vais donc me préparer pour la Thaïlande l’année prochaine."

Le sexagénaire nourrit de grandes ambitions pour Tech3, Steiner visant le sommet du championnat, rien de moins.

Quand on lui demande quel est l’objectif, Steiner répond : "Aller de l’avant, atteindre le sommet. Mais nous savons tous qu’un seul peut y arriver."

"Mais l’équipe a tout le potentiel. C’est une bonne équipe. Elle a de bons éléments. Alors pourquoi pas ?"