Villeneuve : ce n’est pas Hadjar qui décide quand il sera promu

Jacques Villeneuve affirme qu’Isack Hadjar sera le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull en 2026, quel que soit l’avis du pilote français.

Alors que Hadjar surpasse Liam Lawson, son coéquipier chez Racing Bulls, et que Yuki Tsunoda rencontre des difficultés au sein de l’équipe senior depuis sa promotion à la place du Néo-Zélandais, Villeneuve estime que le conseiller Helmut Marko et le directeur de l’équipe Laurent Mekies ont une décision facile à prendre.

"Il rejoindra Red Bull," lance Villeneuve. "Il n’y a aucun doute. Il n’y a pas d’autre façon de le dire."

"Il peut souhaiter une 2e année chez Racing Bulls mais il ne l’aura pas. Il est préparé pour Red Bull. Helmut Marko l’a placé chez Racing Bulls pour voir comment il s’adapterait à la F1, et il s’en sort mieux que tous les autres pilotes juniors de Red Bull, et à l’exception de Max, mieux que tous les autres pilotes Red Bull."

"De toute façon, ce n’est pas lui qui décide quand il monte. C’est un pilote Red Bull. C’est eux qui décident où il pilote. Le seul qui ne peut pas être rétrogradé, c’est Max. Son contrat est différent de celui des autres."

Villeneuve ne voit pas de promotion de Hadjar avant cet hiver, malgré le fait que Tsunoda prive Red Bull d’une chance de terminer deuxième au championnat des constructeurs, et donc de millions de dollars de primes.

Tsunoda n’a marqué que neuf points en 13 courses depuis qu’il a remplacé Lawson. En revanche, Verstappen en a marqué 169 avec une RB21 qui ne lui a pas plu.

Cela signifie que Red Bull disputera les neuf derniers Grands Prix, à commencer par ce week-end à Monza en Italie, avec 46 points de retard sur Mercedes, deuxième, et 34 points sur Ferrari, troisième. L’écart financier entre une deuxième et une quatrième place est d’environ 20 millions de dollars.

"Indépendamment des mauvais résultats de Yuki, Honda a payé cher pour ce baquet, donc Tsunoda restera jusqu’à la fin de la saison."

"Mais il ne restera pas l’année prochaine. De toute façon, ils ne le veulent pas pour l’année prochaine, et ils ne l’ont jamais vraiment voulu."

"Sinon, il aurait débuté la saison avec l’équipe principale, à la place de Liam Lawson."