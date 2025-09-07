Officiel : Gasly change de moteur et partira des stands à Monza
Le Français profite de sa mauvaise place pour mettre un V6 turbo neuf
C’est désormais confirmé par Alpine F1 : l’équipe a brisé le parc fermé hier soir lors des qualifications du Grand Prix d’Italie à Monza afin de changer le moteur de Pierre Gasly.
Comme nous vous le rapportions, la FIA a constaté que le team d’Enstone n’avait pas bâché sa voiture deux heures après le drapeau à damier, comme l’exige la procédure pour la pose des scellés par les commissaires. Un simple oubli, même sans volonté de changer quoi que ce soit, entraine un départ de la voie des stands.
Dans le cas de Gasly, pas d’oubli : Alpine F1 a décidé de profiter de sa très mauvaise 18e place sur la grille pour changer son moteur Renault et prendre une pénalité. Comme cela se fait dans le cadre du parc fermé, le départ se fera depuis la voie des stands et non depuis le fond de grille.
Gasly sera en compagnie d’un autre Français, Isack Hadjar, qui doit également utiliser un nouveau moteur après avoir constaté des soucis pendant son roulage hier.
A part les deux pilotes tricolores, sur la grille ci-dessous, Lewis Hamilton est le seul autre pilote pénalisé à cette heure, avec les 5 places qu’il avait récoltées pour son comportement lors de la mise en grille à Zandvoort.
La nouvelle grille de départ du GP d’Italie 2025 de F1 :
|Pos.
|Pilote
|Voiture
|Temps Q1
|Temps Q2
|Temps Q3
|Pénalité
|01
|Max Verstappen
|Red Bull Honda RBPT RB21
|1:19.455
|1:19.140
|1:18.792
|---
|02
|Lando Norris
|McLaren Mercedes MCL39
|1:19.517
|1:19.293
|1:18.869
|---
|03
|Oscar Piastri
|McLaren Mercedes MCL39
|1:19.711
|1:19.286
|1:18.982
|---
|04
|Charles Leclerc
|Ferrari SF-25
|1:19.689
|1:19.310
|1:19.007
|---
|05
|George Russell
|Mercedes W16
|1:19.414
|1:19.287
|1:19.157
|---
|06
|Kimi Antonelli
|Mercedes W16
|1:19.747
|1:19.245
|1:19.200
|---
|07
|Gabriel Bortoleto
|Stake F1 Kick Sauber C45
|1:19.688
|1:19.323
|1:19.390
|---
|08
|Fernando Alonso
|Aston Martin Mercedes AMR25
|1:19.658
|1:19.362
|1:19.424
|---
|09
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Honda RBPT RB21
|1:19.619
|1:19.433
|1:19.519
|---
|10
|Lewis Hamilton
|Ferrari SF-25
|1:19.765
|1:19.371
|1:19.124
|+5
|11
|Oliver Bearman
|Haas Ferrari VF-25
|1:19.688
|1:19.446
|---
|12
|Nico Hülkenberg
|Stake F1 Kick Sauber C45
|1:19.777
|1:19.498
|---
|13
|Carlos Sainz
|Williams Mercedes FW47
|1:19.644
|1:19.528
|---
|14
|Alex Albon
|Williams Mercedes FW47
|1:19.837
|1:19.583
|---
|15
|Esteban Ocon
|Haas Ferrari VF-25
|1:19.816
|1:19.707
|---
|16
|Lance Stroll
|Aston Martin Mercedes AMR25
|1:19.948
|---
|17
|Franco Colapinto
|Alpine Renault A525
|1:19.992
|---
|18
|Liam Lawson
|Racing Bulls Honda RBPT VCARB 02
|1:20.279
|---
|19
|Isack Hadjar
|Racing Bulls Honda RBPT VCARB 02
|1:19.917
|Moteur
|20
|Pierre Gasly
|Alpine Renault A525
|1:20.103
|Moteur
