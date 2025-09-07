Officiel : Gasly change de moteur et partira des stands à Monza

C’est désormais confirmé par Alpine F1 : l’équipe a brisé le parc fermé hier soir lors des qualifications du Grand Prix d’Italie à Monza afin de changer le moteur de Pierre Gasly.

Comme nous vous le rapportions, la FIA a constaté que le team d’Enstone n’avait pas bâché sa voiture deux heures après le drapeau à damier, comme l’exige la procédure pour la pose des scellés par les commissaires. Un simple oubli, même sans volonté de changer quoi que ce soit, entraine un départ de la voie des stands.

Dans le cas de Gasly, pas d’oubli : Alpine F1 a décidé de profiter de sa très mauvaise 18e place sur la grille pour changer son moteur Renault et prendre une pénalité. Comme cela se fait dans le cadre du parc fermé, le départ se fera depuis la voie des stands et non depuis le fond de grille.

Gasly sera en compagnie d’un autre Français, Isack Hadjar, qui doit également utiliser un nouveau moteur après avoir constaté des soucis pendant son roulage hier.

A part les deux pilotes tricolores, sur la grille ci-dessous, Lewis Hamilton est le seul autre pilote pénalisé à cette heure, avec les 5 places qu’il avait récoltées pour son comportement lors de la mise en grille à Zandvoort.

La nouvelle grille de départ du GP d’Italie 2025 de F1 :