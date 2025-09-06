La FIA a une mauvaise nouvelle en vue pour Gasly après les qualifications à Monza
La voiture du Français fait l’objet d’une enquête
Pierre Gasly devrait probablement prendre le départ du Grand Prix d’Italie depuis la voie des stands, sa voiture ayant été signalée aux commissaires après les qualifications.
Gasly a terminé la séance de qualifications de Monza en 19e position, Alpine subissant une double sortie en Q1, Franco Colapinto n’ayant pas réussi à faire beaucoup mieux avec le 18e chrono.
Le délégué technique de la FIA, Jo Bauer, a noté dans son rapport qu’Alpine n’avait pas bâché la voiture de Gasly deux heures après la fin des qualifications.
Ceci constitue une infraction à l’article 40.6 du règlement sportif, qui stipule que toutes les voitures doivent être bâchées et prêtes à recevoir les scellés FIA dans les deux heures suivant le drapeau à damier.
La même infraction a été commise par Haas F1 le week-end dernier à Zandvoort, lorsque l’équipe a procédé à un changement de groupe motopropulseur.
Si l’erreur d’Alpine F1 est volontaire, ce qui n’a pas été confirmé à ce stade, c’est que Gasly sera probablement équipé de nouveaux composants moteur et réglages. Comme cela enfreint les conditions du parc fermé, il sera relégué dans la voie des stands.
Il devrait rejoindre Isack Hadjar et sa Racing Bulls dans la voie des stands, le Français ayant confirmé après les qualifications qu’il subirait probablement un changement de groupe motopropulseur.
