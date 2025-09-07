Briatore change de ton avec Colapinto, entre patience nécessaire et progrès en cours

L’avenir de Franco Colapinto en Formule 1 reste incertain, Alpine ayant prolongé le contrat de son coéquipier Pierre Gasly jusqu’en 2028.

Autrefois présenté comme le grand espoir de Flavio Briatore, l’Argentin de 22 ans a traversé une période difficile chez Alpine et se bat désormais pour convaincre l’équipe de lui faire confiance pour 2026.

"C’est incroyablement difficile pour ces rookies de faire preuve de régularité dès leur première année," admet Briatore à Monza.

"Franco a rencontré quelques difficultés, et nous avons peut-être même surestimé son niveau, mais il a bien performé ces derniers temps et nous avons encore le temps de décider de la suite pour l’année prochaine."

"Nous continuons avec Pierre Gasly et souhaitons le meilleur duo de pilotes. Mais ce qui est clair, c’est que c’est très difficile pour ces gars-là au début."

Briatore a souligné les difficultés de Kimi Antonelli chez Mercedes comme preuve que la génération actuelle de voitures est particulièrement difficile pour les débutants.

"Oui, c’est pareil pour tous. Franco est très médiatisé en Argentine, Antonelli en Italie. C’est formidable, mais c’est difficile pour eux. Et peut-être que certains démarrent bien puis déclinent, ou à l’inverse d’autres démarrent mal puis progressent."

"Ils arrivent en F1 très jeunes, peut-être même un an ou deux trop tôt, et il y a un risque de burn-out. C’est formidable d’avoir ces débutants en piste – ils font sensation dans les médias – mais il faut être patient avec eux."

À lire également Officiel : Gasly prolonge pour plusieurs saisons avec Alpine F1

Briatore a noté des progrès lors des dernières courses pour Colapinto, qui s’est qualifié devant Gasly à Monza. Il n’exclut pas de le conserver pour 2026 si cela continue ainsi.

"Pour l’instant, je pense que Franco fait du meilleur travail. Il a un peu payé son inexpérience au début, comme beaucoup de débutants et de jeunes pilotes. Depuis trois ou quatre courses, il est beaucoup plus régulier, sans erreur, et peut-être que Franco pourra rester, on verra bien. Il nous reste encore quatre ou cinq courses pour juger, et après, on verra bien."

"Franco est en bonne voie pour se stabiliser. Il pilote bien et a une excellente communication avec l’équipe d’ingénierie. On verra bien."