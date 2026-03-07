Officiel : Antonelli évite une pénalité sur la grille mais Mercedes F1 est sanctionnée

Kimi Antonelli a échappé à une pénalité sur la grille, Mercedes F1 ayant écopé d’une amende de 7 500 € pour avoir mis sa voiture en piste dans "un état dangereux".

Mercedes avait laissé un ventilateur de refroidissement sur sa voiture au départ de la Q3, et ce dernier s’est brisé en deux au passage d’Antonelli dans la première chicane.

Lando Norris et sa McLaren ont roulé sur les débris avant l’interruption de la séance par un drapeau rouge. Antonelli s’est finalement qualifié deuxième, derrière son coéquipier George Russell, auteur de la pole position.

Les commissaires ont déclaré : "L’équipe a expliqué qu’un incident survenu lors de la séance précédente (Libres 3), au cours duquel la voiture n°12 avait subi d’importants dégâts, avait nécessité une modification de la répartition des tâches au sein de l’équipe afin de procéder aux réparations dans un délai très court."

"Habituellement, un membre différent de l’équipe est responsable de l’installation et du retrait de chaque ventilateur. Cependant, la nécessité de régler les problèmes consécutifs à l’incident précédent pendant la séance a fait que le membre de l’équipe responsable du ventilateur de ce côté de la voiture était occupé par une autre tâche, et le retrait du ventilateur avant la sortie de la voiture du garage a été omis."

"L’équipe et le pilote ignoraient que le ventilateur n’avait pas été retiré jusqu’à ce que l’incident soit constaté par la direction de course. Les commissaires estiment que, la voiture n°12 ayant quitté son garage avec un équipement encore fixé, elle a été remise en circulation dans des conditions dangereuses et infligent une amende au concurrent en conséquence."