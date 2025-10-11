Ocon révèle les conséquences effroyables de son violent accident

Esteban Ocon a révélé les détails impressionnants des séquelles qu’il a subies à la suite d’un grave accident lors du Grand Prix de Miami il y a trois ans.

À peine 15 minutes après le début de la dernière séance d’essais libres lors de la première visite de la Formule 1 à l’Autodrome international de Miami, Ocon a fait un tête-à-queue avec son Alpine F1 et a percuté le mur en béton à l’approche du virage 14.

Le Français a pu sortir indemne de la collision avec le mur et est retourné dans son cockpit le lendemain après avoir manqué les qualifications.

Ocon a terminé la course à la huitième place, mais a admis avoir ressenti des symptômes inquiétants après l’accident.

"J’ai eu quelques gros accidents," a déclaré Ocon à la chaîne YouTube Legend (voir le replay intégral ci-dessous).

"Je touche du bois, ces accidents n’ont jamais été trop violents, même si certains ont dépassé les 40 G et m’ont presque assommé."

"Parfois, ma vue devenait floue, ou j’avais mal à la tête pendant trois ou quatre jours."

À Miami, Ocon est entré en collision avec un mur en béton, et non avec une barrière TecPro, couramment utilisée en F1 pour absorber l’énergie d’un choc.

La section de la piste à Miami où Ocon s’est crashé a depuis été modernisée avec un mur TecPro, suite à la pression des pilotes.

Le pilote de 29 ans a révélé que le matin du Grand Prix de Miami il s’était effondré sous la douche en raison de problèmes d’équilibre et qu’il urinait du sang.

"J’ai subi un choc de 42 G. Pour ceux qui veulent voir cet accident, ce n’est pas très impressionnant, mais j’ai heurté un mur en béton."

"Je me suis cogné les deux genoux et je pouvais à peine marcher après ça. Je me souviens que le lendemain matin, j’étais sous la douche et je me suis effondré."

"J’ai perdu l’équilibre et je suis tombé, je n’étais pas du tout bien. J’ai réussi, en partant dernier, à terminer huitième dans cette course. Je faisais pipi rouge, ce n’était pas génial."