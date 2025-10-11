Les comptes financiers d’Alpine F1 passent dans le rouge

Après une saison sportive en demi-teinte, Alpine F1 a connu en 2024 un net recul de sa performance financière, enregistrant une perte de 17,1 millions d’euros, selon les comptes annuels publiés par l’écurie.

Ce résultat représente une détérioration de 26,2 millions d’euros par rapport à l’exercice précédent de 2023.

Sur le plan sportif, l’équipe basée à Enstone a conservé la 6e place du championnat du monde des constructeurs, comme en 2023 - un classement sauvé in extremis grâce à un double podium surprise au Grand Prix de São Paulo.

Cependant, la baisse des revenus et l’augmentation des coûts ont entraîné ce recul, les bénéfices bruts passant d’environ 84,7 millions d’euros en 2023 à environ 52,1 millions d’euros l’année dernière.

"L’équipe a connu un début de saison 2024 difficile, avec des performances en piste affaiblies," a noté Duncan Minto, alors directeur financier de l’équipe. "À la suite de mises à jour de performance tout au long de l’année et de changements dans la direction, l’équipe a connu une deuxième moitié de saison solide, avec un double podium au Grand Prix de São Paulo, et a terminé l’année en consolidant la 6e place du championnat des constructeurs (en 2023)."

Le chiffre d’affaires annuel, constitué principalement des revenus de sponsoring et des primes de performance, s’est élevé à environ 279 millions d’euros (contre 292,5 millions d’euros en 2023), tandis que la perte après impôts pour l’exercice s’est élevée à environ 17,1 millions d’euros (contre un bénéfice d’environ 9,1 millions d’euros en 2023).

Un changement notable a été que, les primes étant versées avec un an de décalage, bien qu’Alpine ait terminé sixième en 2024, elle a perçu tout au long de la saison dernière des paiements basés sur son résultat de 2023. En comparaison, en 2023, elle recevait encore des paiements liés à sa quatrième place de 2022, ce qui lui donnait droit à une plus grande part du fonds des primes. Le résultat net a été une diminution d’environ 13 % des revenus issus des primes d’une année sur l’autre.

Si l’équipe ne parvient pas à améliorer sa position actuelle au championnat des constructeurs, elle aura droit à la deuxième plus petite part du fonds des primes l’année prochaine, qui sera désormais divisé en 11 parts en raison de l’arrivée de Cadillac.

Ses revenus issus des primes pourraient passer d’environ 78,4 millions d’euros à environ 55 millions d’euros bien que ce chiffre dépende des performances commerciales de la F1 en 2025 et 2026.

Une transition vers un nouveau modèle

Sur le plan structurel, Alpine entame une phase de transformation majeure. L’écurie s’apprête à abandonner son statut d’équipe constructeur pour devenir équipe cliente à partir de 2026.

Elle cessera de produire son propre moteur Renault pour adopter les unités de Mercedes, décision stratégique prise après l’annonce du nouveau règlement moteur alors que le développement avait déjà commencé.

Dans cette optique, Alpine a récemment nommé Steve Nielsen au poste de directeur général. Le Britannique effectue son retour à Enstone, où il avait contribué aux titres mondiaux de Fernando Alonso en 2005 et 2006.

Il travaille aux côtés de Flavio Briatore, toujours en poste comme conseiller exécutif auprès du PDG de Renault, François Provost.