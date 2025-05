Ocon : Les ralentissements ’ne devraient pas être autorisés’

Esteban Ocon a signé une très belle septième place à Monaco ce week-end, après une bonne qualification et une course durant laquelle il a saisi les opportunités stratégiques pour vite effectuer ses deux arrêts. Le pilote Haas F1 a apprécié sa bataille avec Isack Hadjar et se félicite d’un bon week-end.

"Etonnant c’est le mot !" a-t-il répondu à Canal+ en parlant de la course. "Les rythmes ont été très différents, il a fallu pousser fort, puis gérer à d’autres moments, ou voir la dégradation et réfléchir, et ralentir devant le box pour sécuriser la position."

"On s’est bien battus avec Isack toute la course, bravo à lui pour cette belle course et ce beau week-end. On a fait le maximum qui était possible pour nous aujourd’hui, on ramène des points et ça fait plaisir. Ca a été bien construit, on a fait ce qu’il fallait et on n’a pas mis une roue dehors donc je suis content."

Amené à s’exprimer sur les tactiques de ralentissement, et notamment celle de Liam Lawson pour aider Hadjar, le Français garde une certaine amertume : "Je ne pouvais pas en profiter car il y avait Fernando entre lui et moi ! Je pense que ces choses ne devraient pas être autorisées malheureusement."

"Ca ruine un peu la course et le bel aspect de Monaco sur ses arrêts etc. C’est le jeu mais il y a moyen de voir si certains en font trop. Des fois, j’étais derrière des voitures qui étaient trois ou quatre secondes plus lentes que ce qu’elles devaient être. Oui, ça simplifie la course d’une voiture dans une équipe, mais ce n’est pas beau."

De son côté, Oliver Bearman a lui aussi tenté de profiter des circonstances de course pour s’arrêter tôt, dont une fois dès le premier tour. Il termine près des points mais pense qu’il lui était impossible de rejoindre le top 10.

"On a fait le maximum. Bravo à Esteban, je suis très heureux que l’équipe marque des points et c’est un bon feeling quand j’ai eu un week-end difficile. Les points n’étaient pas jouables pour moi" a déclaré le Britannique.