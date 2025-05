Williams F1 : Trois points obtenus de manière anti-sportive à Monaco

Williams F1 a fait partie, comme Racing Bulls notamment, des équipes qui ont usé de l’un de leurs pilotes pour ralentir le peloton à un moment donné lors de ce Grand Prix de Monaco.

Avec ce jeu d’équipiers, l’équipe a réussi à protéger les points d’Alex Albon d’abord (9e place), puis dans un jeu inversé, Carlos Sainz a bénéficié de l’aide d’Albon pour finir 10e.

Trois points marqués mais cela ne satisfait pas vraiment les pilotes sur le plan sportif.

"Je sais que nous avons offert un spectacle décevant à tout le monde et que nous avons irrité quelques pilotes derrière nous," dit Albon.

"On a juste profité de la piste et de la taille des voitures. Les deux arrêts nous ont obligés à le faire deux fois, au lieu d’un."

"Toutes mes excuses à tous ceux qui ont regardé, car ce n’était pas très bon. Nous ne voulions pas le faire et nous n’en avions pas l’intention."

Pour Carlos Sainz, "c’est clairement quelque chose que je n’aime pas faire et que je n’aime pas voir. Malheureusement, Lawson nous l’a fait en premier, ce à quoi nous ne nous attendions pas. Cela nous a plongés dans la panique et la seule solution que nous avons trouvée était de faire la même chose au reste du peloton."

"Je suis un peu déçu de la course et du week-end. Cela montre que le changement d’arrêt à deux arrêts n’est pas pertinent à Monaco et que certains vont continuer à faire ce que nous avons fait aujourd’hui. Ils vont continuer à manipuler le résultat final avec leur pilotage."

"Soit nous trouvons une solution pour ne plus pouvoir manipuler le rythme de course comme nous l’avons fait aujourd’hui, soit ce sera toujours comme ça."

"Je ne sais pas pour l’avant, mais au milieu de peloton, ça s’est retourné contre nous. Je suis content que tout le monde essaie. Nous avons essayé, mais pour moi, ça n’a pas marché."

"Ce n’est pas la façon dont j’aime courir, ni celle dont je rêve à Monaco."