Leclerc ’aurait aimé gagner’ mais relativise sa déception

Charles Leclerc aura tout tenté pour battre Lando Norris, autant en qualifications qu’en course, mais le pilote Ferrari a dû se contenter de la deuxième place à domicile. Il se félicite néanmoins d’un podium à domicile et salue le vainqueur du jour.

"Je ne le suis pas vraiment mais au final, on a perdu la course hier. On aurait dû faire un meilleur travail, Lando a fait un meilleur travail ce week-end et il mérite la victoire" a déclaré Leclerc, avant de relativiser ce résultat par rapport aux attentes initiales.

"J’ai déjà réalisé mon rêve d’enfance l’an dernier, pas cette année. Mais si je considère l’ensemble, c’est bien au delà de nos espérances, on ne pensait pas faire un top 10 et on termine sur le podium, même si j’aurais aimé gagner."

Le Monégasque s’est amusé malgré tout pendant la course : "C’était bien aussi dans la voiture pour moi, le début de course était ennuyeux car j’ai dû créer un écart sur Lando. Mais quand j’ai vu que Max jouait le long terme et espérait un drapeau rouge, ça m’a aidé à mettre la pression sur Lando mais ce n’était pas assez."

Il remercie également le public monégasque après un nouveau week-end réussi à domicile devant ses fans : "Comme je le dis toujours, en tant que pilote Ferrari on est chanceux d’avoir du soutien partout."

"Mais être né ici et sentir tout le monde derrière moi, c’est spécial. Ca me fait chaud au cœur d’avoir tant de soutien, j’aurais aimé leur donner la première place mais j’espère le faire l’année prochaine."