Ocon : Avec le Sprint, ’chaque détail devra être parfait’ en Belgique

Esteban Ocon a fait ses débuts en Formule 1 à Spa-Francorchamps il y a neuf ans, et le pilote Haas F1 est très heureux de revenir disputer ce week-end le Grand Prix de Belgique. Avec une seule séance d’essais libres, le Français est conscient qu’il faudra rapidement se mettre dans le rythme.

"Je suis toujours impatient d’aller à Spa, il y a toujours cette chance de pluie qui ouvre des opportunités. C’est un week-end de Sprint, il est donc difficile de tout faire correctement car le circuit est très long et il n’y a pas beaucoup de tours" note Ocon.

"Donc la séance libre sera cruciale pour nous afin d’obtenir le maximum d’informations. Chaque petit détail doit être parfait pour que nous puissions nous appuyer sur les première et deuxième séances de qualification, éviter les ennuis et tenter de marquer des points dans les deux courses."

Ollie Bearman disputera ce week-end son premier Grand Prix à Spa-Francorchamps, et il est impatient de le découvrir en Formule 1, en plus de courir son troisième Sprint : "Je suis très excité à l’idée d’aller à Spa, c’est un circuit fantastique avec beaucoup d’histoire."

"C’est le premier Sprint depuis un certain temps, et c’est toujours un bon format avec plus d’action et plus de course, donc j’ai hâte d’y être. J’espère que notre nouvelle évolution sera aussi performante qu’à Silverstone et que nous pourrons avoir un week-end propre."

Ayao Komatsu, Team Principal de l’équipe américaine, estime que l’adaptation au circuit sera cruciale pour la performance : "Spa est un circuit très difficile, mais c’est l’un de ceux que nous attendons tous avec impatience. Avec l’histoire, la météo et le fait qu’il a un niveau d’appui différent d’un circuit standard, il présente de nombreux défis uniques."

"Je pense que ce que nous avons montré à Silverstone, la voiture de base que nous avons maintenant, est plutôt bonne. Nous devons vraiment l’adapter aux exigences du circuit de Spa, mais nous savons que nous n’avons pas été à la hauteur dimanche à Silverstone, alors nous sommes impatients d’y remédier."

"C’est une bonne chose que nous ayons encore deux courses avant la fermeture estivale. C’est aussi une course de vitesse, donc il y a plus de pression dans le sens où vous n’avez que quelques heures avant les qualifications de la course Sprint."