Accord Mercedes F1-Verstappen : Piquet Jr revient sur ses propos

L’avenir de Max Verstappen reste sous les projecteurs avant le GP de Belgique de ce week-end, alors que les préoccupations en matière de performance et la tourmente politique tourbillonnent autour de l’équipe après le limogeage choquant de Christian Horner à la mi-saison.

Nelson Piquet Jr - ancien pilote de F1, fils du triple champion du monde Nelson Piquet et frère de Kelly, la petite amie de Verstappen - avait fait les gros titres en laissant entendre que Verstappen avait déjà signé avec Mercedes. Mais il fait désormais marche arrière.

"C’est juste un endroit où les gens vont en vacances" a déclaré Piquet Jr sur le podcast Pelas Pistas, faisant référence aux informations selon lesquelles Verstappen et le patron de Mercedes, Toto Wolff, ont amarré leurs yachts côte à côte en Sardaigne la semaine dernière.

"Max veut juste être là où il pense pouvoir gagner. L’argent joue-t-il un rôle ? Bien sûr, mais le facteur le plus important est qu’il veut être dans une bonne voiture. Les deux seuls choix qui s’offrent à lui sont Red Bull et Mercedes. Chez McLaren, les deux pilotes gagnent."

Quant au licenciement de Horner, il le met en balance avec le départ de Verstappen : "Peut-être qu’ils ont renvoyé Horner pour qu’il reste, je ne sais pas. Peut-être qu’il a déjà signé, mais peut-être aussi qu’il a déjà dit non."

Le journal The Sun fait état d’une agitation généralisée au sein de Red Bull, suggérant que les alliés de Horner pourraient être à l’origine des fuites. Un employé a déclaré : "C’était seulement un jour après le licenciement de Christian et une grande partie de l’équipe était encore bouleversée lorsque (Helmut) Marko s’est adressé à nous."

"Mais il s’est contenté de plaisanter et de nous dire de nous remonter le moral - il nous a dit : ’Vous devriez sourire davantage’. Cela ne l’a pas rendu sympathique aux yeux de tous."

Des amis proches de Horner, qui seraient à l’origine de nouvelles fuites, affirment que le Britannique a été pris au dépourvu : "Il pensait qu’on l’avait convoqué pour parler d’un autre sujet. On lui a simplement dit ’Vous devez aller là’ et il a été abasourdi lorsqu’on l’a fait entrer dans une pièce et qu’il a été licencié sur-le-champ."