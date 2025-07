Buenos Aires veut la F1 en plus du MotoGP grâce à Hermann Tilke

Il y a quelques jours, des rumeurs circulaient selon lesquelles l’avenir de Franco Colapinto avec Alpine F1 était remis en question, mais ses sponsors argentins se mobilisent autour de lui et une renaissance majeure du sport automobile pourrait y être en cours.

L’Autodromo Oscar y Juan Galvez à Buenos Aires va faire l’objet d’une rénovation massive, avec pour objectif final un retour au calendrier de la Formule 1. Le circuit a accueilli une course de F1 pour la dernière fois en 1998, avant d’être abandonné en raison de la vétusté de ses infrastructures.

Dirigé par le célèbre concepteur de circuits de F1 Hermann Tilke, le plan directeur du circuit prévoit une refonte complète : un nouveau tracé, une homologation FIA Grade 2 et une phase 2 de mise à niveau pour un statut Grade 1 permettant d’accueillir la Formule 1.

"Nous avons un plan en deux phases. La phase 1 est pour le MotoGP en 2027 et la phase 2 est pour la Formule 1" a déclaré Tilke dans des propos rapportés par Soy Motor. "Il devrait en résulter un circuit très bon et très excitant."

Le remaniement supprime des virages célèbres comme Vivorita et Ombu, mais leurs noms resteront utilisés. La courbe Salotto et la chicane Ascari resteront intactes. Les améliorations de l’infrastructure comprendront le drainage, les vibreurs, l’électricité, les garages et les tribunes pour 120 000 fans.

"Tout ce que nous redessinons n’est pas seulement pour les pilotes, mais aussi pour les spectateurs. Nous disposons d’une élévation pour les spectateurs, d’un circuit à 360 degrés et d’une zone de concert. Nous devons agrandir considérablement le paddock - augmenter la capacité du bâtiment des stands, ajouter des garages et les moderniser."

Les travaux commencent en novembre et se terminent en février 2027. Le MotoGP y fera ses débuts en mars cette année-là. Le tracé spécifique à la F1 sera plus long de 500 mètres et modifiera deux virages. L’obtention d’un GP nécessiterait des améliorations de l’infrastructure et des frais annuels d’environ 40 millions de dollars.