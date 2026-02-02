Ocon a une première idée de hiérarchie pour la saison 2026

Esteban Ocon a déjà remarqué des tendances dans les performances des équipes après la semaine de shakedown de Barcelone. Le pilote Haas F1, qui parle après analyse des chronos de chaque équipe, note que les top teams ont encore possiblement de l’avance.

De nouveau, il imagine un peloton serré derrière les top teams, et pour l’instant trois groupes hiérarchiques. Il ne parie pas sur les performances de l’Aston Martin, qui a étonné le paddock par sa complexité visuelle.

"Je pense qu’il est un peu tôt pour parler de hiérarchie, mais nous avons vu que Mercedes était très rapide tout au long des essais" a déclaré Ocon. "Nous avons également vu que Ferrari était en très bonne position, que Red Bull se débrouillait bien et que McLaren était également dans le coup."

"Pour l’instant, c’est ce que nous avons pu constater à Barcelone ; le groupe derrière sera plus serré, Racing Bulls, Alpine et nous-mêmes, et un peu plus loin derrière, pour l’instant, Audi et Cadillac. Il est un peu tôt pour en parler, nous devrons voir à Bahreïn. Mais pour l’instant, c’est ce que nous pensons qu’il se passe."

La réussite a été totale pour Haas, qui a eu le temps de faire un shakedown à Fiorano le samedi, avant de lancer sa voiture en Espagne le lundi, ce que le Français pensait impossible : "Non, absolument pas, je ne m’y attendais pas. Je pense que toute l’équipe a fait un travail formidable."

"Tout d’abord, rouler à Fiorano samedi, puis déposer la voiture lundi pour rouler à 9 heures du matin... je crois que nous sommes partis vers 9h15, mais la voiture était prête à 9 heures. C’était un effort incroyable."

"Je n’aurais jamais pensé que cela serait possible. Je pensais qu’il y aurait des problèmes sur l’autoroute, qu’il y aurait des embouteillages ou autre, et que la voiture serait en retard. Mais oui, nous étions prêts à 9 heures du matin et nous avons fait 150 tours. C’était fou."

Ocon admet qu’il n’avait pas imaginé un tel niveau de réussite pour cette première journée et pour les débuts de la VF-26 : "Non, je ne m’attendais pas à ce que tout se passe aussi bien, mais c’est bien, c’est très bien, car cela signifie que jusqu’à présent, nous avons la fiabilité."

"Le deuxième jour a été un peu plus difficile pour Ollie [Bearman], mais il y a des choses faciles à régler. Nous devrions donc être au point de ce côté-là. Et maintenant, la prochaine étape, évidemment, est de rendre la voiture rapide, car elle est fiable, c’est bien, mais elle doit être rapide."