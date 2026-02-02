Antonelli vise les victoires et le titre, mais Mercedes appelle à la patience

Pour sa deuxième saison en Formule 1, Kimi Antonelli ne cache pas ses ambitions. Le jeune pilote italien de Mercedes vise clairement le sommet et affirme vouloir, à terme, se battre pour le titre mondial, tout en se réjouissant à l’idée de se mesurer à son coéquipier George Russell.

Présent lors du lancement officiel de Mercedes ce lundi, quelques jours après le shakedown de Barcelone et à un peu plus d’une semaine des essais hivernaux de Bahreïn, Antonelli a été interrogé sur ses objectifs à court et moyen terme, alors que sa carrière en F1 n’en est encore qu’à ses débuts.

"C’est clairement l’objectif," a-t-il affirmé sans détour lorsqu’on lui demandait s’il pouvait penser à de premiers succès cette année.

"L’objectif est de gagner et, à terme, de se battre pour le championnat du monde – c’est mon but. Mon objectif est de gagner et d’être parmi les meilleurs, donc c’est évidemment ce que je veux."

Le pilote de 19 ans sait toutefois que la tâche sera ardue, notamment face à George Russell, désormais figure de référence chez Mercedes. Un défi qu’Antonelli accueille avec enthousiasme.

"Bien sûr, George est très, très fort et il est clairement prêt à se battre pour un championnat. C’est l’un des points de référence de la grille. Je pense que ce sera vraiment amusant, surtout de courir face à lui, donc j’ai vraiment hâte d’y être."

Des premiers tours prometteurs avec la W17

Lors du shakedown de Barcelone, Antonelli a pu découvrir pour la première fois la W17, la monoplace répondant à la réglementation 2026. Une première prise de contact jugée très encourageante par le pilote Mercedes.

"Je pense que la voiture, comme base de départ, est plutôt bonne. Elle est bien meilleure que ce à quoi je m’attendais et elle est agréable à piloter."

"Évidemment, avec une voiture un peu plus petite, on le ressent : elle est plus agile, surtout dans les changements de direction et dans les virages lents, ce qui est très agréable. En plus, nous n’avons plus de marsouinage, ce qui est une très bonne chose. On n’a plus besoin de rouler aussi bas et on a davantage de marge pour jouer avec les hauteurs de caisse."

Une liberté accrue qui offre également plus de possibilités de réglages.

"Oui ! On a plus de latitude pour travailler sur les réglages, pour jouer avec la voiture, ce qui est vraiment appréciable et très intéressant en tant que pilote, notamment pour comprendre les compromis possibles au niveau du set-up."

Antonelli estime également que l’introduction d’une nouvelle réglementation représente une opportunité majeure pour les pilotes capables de s’adapter rapidement, tout en rappelant que l’expérience reste un facteur clé.

"D’un côté, c’est une grande opportunité du point de vue du pilotage, mais de l’autre, l’expérience compte toujours dans la manière d’aborder une saison et chaque week-end."

"J’ai fait une saison en F1 et j’ai énormément appris, mais cette année, j’aurai une approche différente. Je sens que j’ai encore beaucoup à apprendre. J’ai pris le temps de réfléchir à la saison dernière, de comprendre et d’analyser les week-ends qui se sont bien passés et pourquoi, ainsi que ceux qui se sont mal passés et pourquoi."

Fort de ce travail d’analyse, Antonelli compte conserver ce qui a fonctionné et ajuster ce qui l’a freiné.

"Avant cette saison, je vais garder les éléments qui m’ont aidé, mais je vais aussi changer certaines approches qui ne me convenaient pas vraiment l’an dernier, afin de mieux me préparer et de me sentir mieux avant les week-ends de course."

Wolff tempère les attentes de Kimi

Un discours partagé par le directeur de l’écurie, Toto Wolff, qui s’attend à voir Antonelli progresser mais appelle à la patience face à un coéquipier du calibre de Russell.

"Je vois son envie et ses ambitions ! Et il vient de les affirmer. Il n’y a aucun doute sur sa vitesse ni sur son sens de la course. Il entame sa deuxième saison, il connaît tous les circuits, il vous connaît vous [les médias], il connaît les autres exigences, donc je suis absolument certain que ce sera une bonne année pour lui."

"Cela dit, je ne pense pas qu’il faille s’attendre à ce qu’il soit au niveau de George en permanence. George est l’un des meilleurs, il est en Formule 1 depuis longtemps, c’est une référence. Kimi a 19 ans et entame seulement sa deuxième saison."

"Nous allons voir une nouvelle étape dans sa progression, j’en suis certain."