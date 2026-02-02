Button quitte Williams pour devenir le nouvel ambassadeur d’Aston Martin F1

L’écurie Aston Martin F1 a officialisé l’arrivée de Jenson Button en tant qu’ambassadeur de l’équipe, à l’approche de la saison 2026 de Formule 1. Champion du monde 2009 et dernier Britannique titré à avoir pris sa retraite de la F1, Button quitte donc Williams, où il avait le même rôle et apportera son expérience, sa notoriété et son sens du récit à un projet en pleine transformation.

Dans le cadre d’un accord pluriannuel, Jenson Button soutiendra les activités médiatiques, partenaires et commerciales de l’équipe, alors que la Formule 1 s’apprête à entrer dans une nouvelle ère majeure. La saison 2026 marquera en effet un profond bouleversement avec l’introduction d’une nouvelle réglementation technique, mais aussi le début des partenariats officiels d’Aston Martin avec Honda, Aramco et Valvoline.

Pour Button, dont la carrière s’est étendue sur plusieurs cycles réglementaires en Formule 1, cette transition représente une opportunité rare.

Tout au long de sa carrière, Jenson Button a entretenu une relation étroite avec Honda, un constructeur qui a joué un rôle central dans ses plus grands succès. C’est avec un moteur japonais qu’il a décroché sa première victoire en Formule 1, lors du Grand Prix de Hongrie 2006, avant de renforcer encore son palmarès en remportant plus récemment le championnat Super GT au Japon, toujours avec Honda.

Cette continuité confère à Button une perspective singulière sur la manière dont les grandes équipes évoluent à travers les époques, rendant son arrivée chez Aston Martin particulièrement symbolique alors que l’écurie entame un nouveau chapitre de son histoire.

Retrouvailles avec Alonso et rôle stratégique

En tant qu’ambassadeur, Button retrouvera également Fernando Alonso, avec qui il a été coéquipier chez McLaren lors des saisons 2015 et 2016. Deux champions du monde réunis à nouveau, forts d’une compréhension commune du sport au plus haut niveau.

Dans son nouveau rôle, Jenson Button représentera Aston Martin lors d’événements internationaux, d’activations partenaires et d’engagements médiatiques, mettant au service de l’équipe sa crédibilité, son regard d’expert et sa passion pour la Formule 1, alors que l’écurie continue d’élargir son audience mondiale.

Le Britannique n’a pas caché son enthousiasme à l’idée de rejoindre Aston Martin à un moment aussi charnière.

« Rejoindre Aston Martin Aramco à un moment aussi transformateur de l’histoire de l’équipe et du sport est vraiment très excitant pour moi », a déclaré Button.

« Le nouveau partenariat officiel avec Honda a été un facteur déterminant, et j’ai hâte d’apporter à ce rôle d’ambassadeur mes années d’expérience de travail avec eux. »

« La saison 2026 s’annonce fascinante, et faire partie d’une équipe aussi ambitieuse représente une véritable opportunité. J’ai vraiment hâte d’être à Melbourne ! »

Du côté de l’équipe, Jefferson Slack, directeur commercial d’Aston Martin Aramco, s’est félicité de cette arrivée stratégique.

« Jenson est l’une des figures les plus respectées de la Formule 1 moderne et nous sommes ravis de l’accueillir chez Aston Martin Aramco en tant qu’ambassadeur », a-t-il expliqué.

« Il apporte une crédibilité de champion du monde, une profonde expérience avec Honda et une capacité remarquable à créer du lien avec les fans et les partenaires à travers le monde. »

Slack voit en Button un atout clé pour accompagner la montée en puissance de l’écurie.

« Alors que nous entrons dans l’ère déterminante de la Formule 1 en 2026, la vision et la présence de Jenson seront des éléments précieux pour continuer à bâtir cette équipe dans une perspective de succès à long terme. »