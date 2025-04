Adieu les divas : Shovlin confirme un développement plus stable chez Mercedes F1

Deux podiums en deux Grands Prix pour George Russell, une 2e place solide au classement des constructeurs : finalement Mercedes F1, sans faire de bruit, commence bien la saison.

Andrew Shovlin, ingénieur de course en chef chez Mercedes, a réagi au début de saison aussi efficace que discret de Mercedes F1.

« Eh bien, c’était beaucoup plus calme que les dernières années, principalement parce que la voiture est ce que nous voulions qu’elle soit » a confirmé Shovlin en conférence de presse, à Shanghai.

Le temps des divas est-il donc révolu chez Mercedes F1 ?

« Notre voiture n’a pas vraiment les défauts que nous avons connus lors de quelques saisons précédentes, et cela tient au bon travail effectué pendant l’hiver. Du bon travail aussi l’année dernière pour comprendre les problèmes. Jusqu’à présent, nous n’avons pas vu beaucoup de circuits, mais la voiture a bien fonctionné sur ceux que nous avons visités et dans différentes conditions. C’est donc une bonne chose. »

« Je ne dirais pas que nous avons appris quoi que ce soit de nouveau que nous ne savions pas déjà à la mi-saison dernière. Là où nous avons vraiment mieux travaillé, c’est dans le suivi en simulateur durant l’hiver — suivre le développement de la voiture, s’assurer que les solutions que nous apportons aux problèmes d’équilibre sont appropriées. Ce processus a été bien plus cohérent que ces dernières années. Il n’y a pas eu de surprise aux essais hivernaux. Et au fil de ces premières courses, c’est encourageant de voir que ce qu’on observe en piste correspond à nos attentes. Comme je l’ai dit, il reste du travail à faire pour rattraper McLaren, mais ce sera le travail de développement habituel. »

Shovlin l’admet cependant, McLaren F1 semble être partie pour faire le trou au classement des constructeurs.

« Il y a clairement un écart à combler avec McLaren, mais cela ressemble davantage à une course de développement normale à laquelle nous devons nous atteler, plutôt qu’à une lutte contre les défauts de comportement que nous avons eus. »

Mercedes F1 avait souffert à sa l’an dernier : le Grand Prix de ce week-end constituera-t-il alors un moment de vérité pour l’équipe ?

« Je ne dirais pas que c’est un test décisif en ce sens-là. D’une certaine manière, je pense que Bahreïn sera plus intéressant, car c’est un circuit où l’arrière surchauffe, et c’était l’un de nos plus gros problèmes. C’est un autre circuit. Dès les essais libres, la voiture semblait fonctionner correctement. On dirait aussi que McLaren est l’équipe à battre. Mais bon, le week-end a bien commencé, on verra comment cela évolue dans les prochaines séances. »

George Russell a pu critiquer le développement de Mercedes F1 par le passé : l’équipe tombait parfois dans le piège d’améliorer un domaine de la voiture, mais cela entraînait des conséquences inattendues ailleurs.

Un problème réglé cette année selon Shovlin ?

« Oui, c’est vraiment assez fidèle à ce qu’il décrit, où on se fixait un peu trop sur un point, et on introduisait involontairement un nouveau problème. Obtenir une voiture… eh bien, avec ces règlements, c’est assez difficile de produire une voiture bien équilibrée sur un large éventail de circuits et de vitesses de virage — et maîtriser cela dans le développement est la clé. Dès que vous changez une chose, vous pouvez en affecter une autre. Il s’agissait donc simplement d’avoir un meilleur contrôle sur cette boucle. Cela a permis d’avoir une voiture qui, dès son lancement correspondait à ce que nous espérions. »

George Russell, un candidat au titre ?

Auteur de deux 3e places consécutives, George Russell a déjà engrangé de bons points. Qui sait ? Si la Mercedes F1 progresse en performance pure, le Britannique ne pourrait-il pas être un candidat au titre, selon Shovlin ?

« Certainement, au sein de l’équipe, il est très calme. Il semble très confiant. Il a fait un excellent travail lors des deux premières courses, donc c’est très encourageant. Il semble simplement très à l’aise dans son rôle au sein de l’équipe maintenant, et il se concentre sur le fait de marquer des points, d’obtenir les meilleures qualifications possibles. La première ligne en Chine était très encourageante. Il nous pousse à progresser et il fait beaucoup de travail de son côté. »

George Russell assume donc son statut d’équipe en interne, Shovlin le constate de plus en plus chaque jour en interne.

« C’est inévitable que les choses changent quand vous avez un pilote expérimenté comme George et un rookie comme Kimi. Ces deux-là travaillent ensemble, et George essaie de lui faire bénéficier de son expérience. Je dirais que George a vraiment pris ce rôle à cœur — en tant que pilote le plus expérimenté de l’équipe désormais. On savait qu’il était rapide, mais dans son approche, il a apporté une confiance et un calme qui nous profitent énormément. Prenez la course à Melbourne : George communiquait très bien avec nous sur ce que faisait la météo, ce qu’il ressentait dans la voiture. Nous avons utilisé beaucoup de ces informations pour copier la stratégie sur le côté de Kimi, car pour lui, beaucoup de choses étaient nouvelles. Mais c’est vraiment agréable de voir à quel point les deux travaillent ensemble, et comment George s’est affirmé dans ce rôle. »

Concernant le rookie Andrea Kimi Antonelli, il donne aussi toute satisfaction à Shovlin et Mercedes F1.

« Oui. Nous avons beaucoup travaillé avec les anciennes voitures avec Kimi, pour l’habituer à piloter une F1. Nous avons essayé de faire cela dans un laps de temps relativement court. Dès la première fois où nous l’avons mis dans une voiture de F1, on a vu qu’il allait devenir un bon pilote de F1 et nous avions de grandes attentes. Si vous regardez sa performance sous la pluie à Melbourne, c’était vraiment exceptionnel pour quelqu’un disputant sa première course. Et bien que nous ayons fait beaucoup de kilomètres avec lui lors des essais privés, il ne roulait pas en peloton, donc c’est la première fois qu’on peut l’observer en conditions de course. »

« Il a été malchanceux d’avoir des dégâts en qualifications à Melbourne, puis au premier tour en Chine. Mais d’après ce que nous avons vu, nous sommes vraiment impressionnés, et rassurés : il ne peut que progresser à partir de là. »