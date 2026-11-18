Dix ans après son arrivée chez McLaren, Zak Brown estime avoir construit l’équipe dirigeante dont il rêvait, mais rappelle que cette réussite repose sur des principes de management particulièrement stricts. À l’approche du Grand Prix de Las Vegas, le patron de McLaren Racing est revenu sur les décisions majeures qui ont accompagné la reconstruction de l’écurie britannique, notamment les promotions d’Andrea Stella et de Lando Norris. S’il accepte volontiers les erreurs de ses collaborateurs, Brown affirme en revanche ne tolérer ni les excuses ni le manque d’honnêteté.

Arrivé chez McLaren à la fin de l’année 2016, avant de devenir PDG de McLaren Racing en 2018, l’Américain célèbre cette semaine une décennie passée à la tête des activités commerciales et de la direction de l’écurie. Une période marquée par une profonde transformation de l’organisation, qui a permis à McLaren de retrouver les sommets de la Formule 1.

Cette saison, l’équipe de Woking aborde le Grand Prix de Las Vegas à la quatrième place du championnat constructeurs, avec 398 points et trois victoires à son actif. Malgré une campagne moins dominante que les précédentes, McLaren continue de s’appuyer sur les fondations mises en place sous la direction de Brown.

Invité du podcast Sky F1, le dirigeant américain a notamment expliqué pourquoi il considère aujourd’hui disposer de l’équipe idéale pour poursuivre le développement de McLaren. Une conviction qui repose en grande partie sur la confiance qu’il accorde à Andrea Stella, dont il avait envisagé la nomination au poste de directeur d’équipe bien avant qu’elle ne se concrétise.

Brown avait identifié le potentiel de Stella bien avant sa nomination

Pour Zak Brown, la promotion d’Andrea Stella représente l’une des décisions les plus importantes de son mandat. L’Italien n’avait pourtant pas immédiatement accepté les responsabilités que son supérieur souhaitait lui confier, estimant à l’époque ne pas être suffisamment préparé.

"J’ai vraiment le sentiment d’avoir mon équipe de rêve. Andrea, je voulais déjà qu’il occupe ce poste la première fois, mais il estimait ne pas encore être prêt. Alors peut-être que j’ai été un peu visionnaire en me disant : ’Andrea, je pense que tu ferais un excellent directeur d’équipe.’ Mais la première fois, il ne se sentait pas prêt. La deuxième fois, il s’est senti prêt."

Cette confiance dans ses collaborateurs n’empêche pas Brown d’assumer pleinement les responsabilités qui accompagnent sa fonction.

"J’adore prendre des décisions difficiles parce que beaucoup de gens n’aiment pas ça. Et je pense que le rôle d’un PDG, c’est d’être celui qui assume la responsabilité finale. C’est donc à moi de prendre ces décisions. Il faut s’habituer à les affronter directement et, vous savez, cela ne signifie pas que ce soit toujours agréable, selon la décision à prendre."

Brown revendique également une philosophie de management fondée sur la responsabilité individuelle.

"Mais j’aime prendre des décisions difficiles et ma tolérance est très faible. En revanche, je suis très compréhensif envers les erreurs. Je lève la main, je me demande ce que je peux faire différemment, ce que je peux en apprendre. Aucun problème avec ça. Mais les conneries, le bullshit comme on dit en anglais, ça n’a pas sa place ici. Assumez vos responsabilités. J’ai moi-même commis une quantité énorme d’erreurs."

Le pari Norris, symbole du changement de philosophie chez McLaren

Au-delà de la nomination de Stella, Zak Brown considère que le recrutement de Lando Norris a constitué une autre étape déterminante dans la reconstruction de McLaren. Le choix de miser sur un jeune pilote représentait alors une rupture avec les habitudes historiques de l’écurie britannique, davantage portée vers le recrutement de champions du monde déjà confirmés.

À l’exception notable de Lewis Hamilton, lancé en Formule 1 par McLaren en 2007, l’équipe avait traditionnellement privilégié des pilotes disposant d’une expérience importante et, souvent, de plusieurs titres mondiaux.

Brown estime que la manière dont McLaren a réagi à ses difficultés, en acceptant de prendre des risques sur les hommes plutôt que de s’en tenir à des choix conventionnels, a joué un rôle essentiel dans son redressement.

"Je suis tellement fier de la manière dont nous avons réagi."

"Nous avons réagi en faisant venir Lando. À l’exception de Lewis, c’est une équipe qui, historiquement, allait chercher des pilotes confirmés, plusieurs fois champions du monde, et c’était donc un risque. Confier la direction à Andrea, constituer toute mon équipe dirigeante..."

Pour le patron de McLaren, ces décisions individuelles ne suffisent toutefois pas à expliquer la réussite collective.

"Je pense que notre ingrédient secret, et nous parlons tous de culture d’entreprise, c’est que tout le mérite en revient véritablement à mon équipe dirigeante et à la manière dont chacun a géré son propre domaine d’activité de façon indépendante. Mais, plus important encore, à la manière dont nous parvenons tous à travailler ensemble."