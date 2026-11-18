McLaren aborde le Grand Prix de Las Vegas avec plusieurs nouveautés techniques et l’ambition de poursuivre sa lutte pour la troisième place du championnat constructeurs. L’écurie britannique introduira notamment un nouveau fond plat sur sa MCL40, tout en évaluant des solutions destinées à réduire la traînée aérodynamique. Mais le week-end s’annonce compliqué pour Oscar Piastri, qui écopera d’une pénalité de dix places sur la grille après un changement de moteur. Les deux monoplaces bénéficieront d’ailleurs de l’évolution ADUO du turbo de Mercedes F1.

À l’approche des trois dernières manches de la saison 2026, McLaren entend exploiter toutes les opportunités pour engranger des points et rester dans la bataille pour la troisième place du championnat constructeurs. L’objectif est de tirer le maximum de la MCL40, avec un week-end propre et une exécution irréprochable, alors que chaque point peut encore faire la différence.

Le circuit urbain de Las Vegas représente toutefois un défi particulièrement exigeant pour les monoplaces de cette génération. Ses longues lignes droites imposent de limiter la traînée aérodynamique, tandis que ses virages lents et ses températures nocturnes très basses compliquent la recherche du bon compromis de réglages.

McLaren se présente donc dans le Nevada avec une approche réaliste des difficultés qui l’attendent, mais également avec la volonté de maximiser les performances de son package actuel. L’attention portée aux détails, depuis les essais libres jusqu’à la course en passant par les qualifications, sera déterminante pour exploiter pleinement le potentiel de la voiture.

Un nouveau fond plat et des solutions pour réduire la traînée

Malgré la proximité de la fin du championnat, McLaren poursuit le développement de sa MCL40. L’équipe introduira à Las Vegas un nouveau fond plat, principale évolution d’un ensemble de nouveautés destinées à améliorer les performances de la monoplace.

Des solutions supplémentaires visant à réduire la traînée aérodynamique seront également évaluées pendant les séances d’essais libres. L’écurie analysera ensuite les données recueillies avant de décider si ces éléments seront conservés pour la journée de qualifications.

Cette approche doit permettre à McLaren de mieux comprendre les possibilités offertes par sa monoplace, aussi bien grâce aux nouvelles pièces qu’en affinant l’exploitation de son package actuel. L’objectif immédiat reste de transformer ces enseignements en gains de performance sur la piste et, surtout, en points précieux au championnat.

Ross Hood, directeur exécutif chargé de la livraison des programmes chez McLaren, souligne l’intensité du travail nécessaire pour continuer à faire évoluer la voiture dans un contexte réglementaire entièrement renouvelé.

"Notre manière de mener à bien les programmes a évolué tout au long de cette année et continue d’évoluer. La nouvelle réglementation, combinée au volume et au rythme des gains de performance qui arrivent de la soufflerie et des départements d’ingénierie jusqu’au circuit, a rendu cette année particulièrement intense. Cela mobilise l’équipe et nous rapproche les uns des autres, afin que nous apportions les bonnes performances sur la piste tout en remettant en question nos méthodes et nos idées."

Le nouveau fond plat illustre cette mobilisation collective. Son développement a nécessité une coordination étroite entre les différents départements techniques afin d’exploiter au maximum les dernières séances de soufflerie consacrées à la MCL40.

"Un nouveau fond plat arrive à Las Vegas cette semaine et c’est un excellent exemple de notre manière de mener à bien les programmes. La collaboration entre les départements Aérodynamique, Conception, Performance, Planification et Fabrication a permis de s’assurer que l’équipe puisse exploiter au maximum les résultats des dernières séances de soufflerie pour la MCL40. C’est un effort considérable, mais en prenant les décisions ensemble et en étroite collaboration, nous avons atteint les objectifs que nous nous étions fixés."

Dix places de pénalité pour Piastri, un nouveau turbo pour les deux McLaren

Sur le plan mécanique, le week-end de Las Vegas sera également marqué par plusieurs changements importants.

Oscar Piastri devra utiliser un nouveau moteur thermique à la suite d’un problème de fiabilité. Il s’agira de son cinquième exemplaire de la saison, ce qui entraînera automatiquement une pénalité de dix places sur la grille de départ.

Cette sanction compliquera les ambitions de l’Australien, qui devra remonter dans le peloton pour espérer inscrire des points importants. McLaren estime néanmoins que les possibilités de dépassement offertes par le circuit de Las Vegas pourraient lui permettre de regagner plusieurs positions lors de la course.

Les deux MCL40 recevront par ailleurs une nouvelle spécification du turbocompresseur Mercedes, rendue possible par le mécanisme ADUO, qui autorise certaines évolutions des groupes propulseurs dans le cadre de la réglementation 2026. Pour cette pièce, le changement se fera dans le cadre du quota donc sans pénalité pour Piastri comme pour Norris.

Cette nouvelle version équipera également les autres monoplaces motorisées par Mercedes. Mercedes a précisé toutefois que le gain de performance attendu reste relativement limité.

Les évolutions de la MCL40 serviront aussi au projet 2027

Si McLaren reste pleinement engagée dans la bataille pour la troisième place du championnat constructeurs, les travaux menés sur la MCL40 ont également une importance particulière pour la saison prochaine.

La conception et le développement de la monoplace 2027 sont déjà bien avancés au McLaren Technology Centre, à Woking. Les enseignements tirés des dernières évolutions de la voiture actuelle doivent ainsi contribuer à orienter les choix techniques du futur modèle.

L’équipe considère que les données recueillies lors de ces derniers Grands Prix seront précieuses pour mieux comprendre les caractéristiques de son concept et identifier les domaines dans lesquels elle peut encore progresser.

Cette double approche doit permettre à McLaren de continuer à se battre jusqu’au terme de la saison tout en préparant les prochaines étapes de la construction de la monoplace qui défendra les couleurs de l’écurie en 2027.