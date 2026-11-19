Vainqueur du Grand Prix du Brésil, Lando Norris espère poursuivre sur sa lancée à Las Vegas, un circuit qui n’a pourtant jamais particulièrement réussi à McLaren. Le Britannique reste prudent sur ses chances de victoire, mais affiche clairement son ambition de ramener l’écurie de Woking à la troisième place du championnat constructeurs, actuellement occupée par Red Bull. Au-delà du prestige sportif, il souligne l’importance financière de cet objectif pour les employés de McLaren, tout en affichant sa confiance dans les perspectives de l’équipe pour 2027.

Lando Norris arrive à Las Vegas avec l’ambition de confirmer le retour en forme de McLaren. Après plusieurs week-ends encourageants, ponctués par une victoire au Brésil, le Britannique espère que son équipe pourra de nouveau profiter de la moindre opportunité pour se mêler à la lutte aux avant-postes.

Le circuit urbain américain n’a pourtant jamais été particulièrement favorable à McLaren. Las Vegas reste même le seul tracé du calendrier sur lequel l’écurie a disputé plus de trois Grands Prix sans jamais terminer dans les cinq premiers.

Norris estime néanmoins que les résultats précédents ne reflètent pas nécessairement le potentiel affiché par son équipe, notamment lors de l’édition 2025 où l’équipe a été disqualifiée.

"Nous voulons nous rattraper après les dernières années ici. Ce n’est pas notre meilleur circuit en tant qu’équipe. Je ne dirais pas que c’est un mauvais circuit pour moi. L’année dernière, c’était un très bon week-end jusqu’au résultat du dimanche. Je pense donc que c’est un circuit que j’apprécie. Il présente beaucoup de défis."

"Mais les derniers week-ends ont évidemment été bons, et le Brésil a été un week-end exceptionnel de mon côté comme de celui de l’équipe. Nous avons donc réalisé quelques progrès intéressants. Il nous reste encore du chemin à parcourir, mais je pense que le week-end dernier, nous avons prouvé que lorsqu’une petite opportunité se présente, lorsqu’une petite fenêtre s’ouvre pour aller chercher la victoire, nous sommes capables de la saisir. Nous espérons donc que ce sera encore le cas ce week-end."

Norris refuse de se présenter comme un favori pour la victoire

Malgré son succès à Interlagos, Norris ne considère pas McLaren comme la référence actuelle de la grille.

Le Britannique souligne que la hiérarchie continue de varier considérablement d’un Grand Prix à l’autre, avec Ferrari, Mercedes et Red Bull capables de prendre tour à tour l’avantage.

Il estime notamment que McLaren ne possédait pas tout à fait le rythme de Mercedes sur le sec au Brésil, même si les conditions météorologiques difficiles lui ont permis de tirer davantage de performance de sa monoplace.

Interrogé sur la possibilité de jouer à nouveau la victoire à Las Vegas, Norris a immédiatement tenu à nuancer ses propos.

"Ce n’est pas exactement ce que j’ai dit. Lorsqu’une opportunité se présente, oui. Je pense qu’en matière de rythme sur le sec, nous n’étions pas tout à fait au niveau des Mercedes au Brésil."

"Ce que nous avons beaucoup constaté récemment, c’est que la situation semble changer chaque week-end. Un week-end, Ferrari peut être la plus rapide, le suivant, cela peut être Mercedes ou Red Bull. Je ne dirais pas que nous sommes jamais vraiment dans une position où nous pouvons affirmer être les meilleurs, mais nous nous rapprochons certainement beaucoup."

"Nous étions très proches au Brésil, mais les conditions humides et difficiles m’ont clairement permis d’en tirer un peu plus, et même de remonter un peu plus haut dans le classement. Donc si nous avons un week-end similaire, alors peut-être. Mais l’équipe travaille très dur, donc je suis optimiste quant à notre capacité à obtenir un bon résultat et à rester dans la lutte. C’est dans cet état d’esprit que j’aborde les choses."

Un top 5 comme objectif à Las Vegas

Si Norris refuse de promettre une nouvelle victoire, il estime en revanche qu’une place dans les cinq premiers constitue un objectif raisonnable.

L’an dernier, le Britannique avait signé la pole position à Las Vegas dans des conditions particulières, avant de voir le résultat final lui échapper.

Il rappelle que McLaren disposait alors d’un rythme suffisant pour envisager la victoire, même si différents paramètres à gérer pendant la course auraient probablement limité ses ambitions.

"Je m’attends à un top 5. Pas pour une raison particulière, je veux dire, pas pour une raison évidente. Évidemment, certaines années précédentes, nous n’étions pas aussi compétitifs, et ce n’est certainement pas un circuit qui nous a souvent convenu particulièrement bien."

"Mais j’étais en pole ici l’année dernière, même si c’était dans des conditions très différentes. Et en course, nous avions le rythme pour gagner, mais nous devions gérer beaucoup de choses, donc nous aurions terminé deuxièmes, et Oscar aurait été, je ne sais pas, cinquième ou sixième, quelque chose comme ça. Donc peut-être que ce sera mieux."

Norris reconnaît néanmoins que les circuits urbains restent un point faible de McLaren, notamment en raison des caractéristiques de sa monoplace, dont le potentiel n’est pas toujours facile à exploiter.

"Ce n’est pas quelque chose qui me fait peur. Ce n’est pas comme si j’arrivais ici en me disant : ’Ce circuit ne nous convient pas du tout.’ C’est évidemment un circuit urbain, et nous n’avons clairement pas été très performants sur les circuits urbains."

"La voiture est déjà suffisamment difficile à piloter sur un circuit normal, alors sur un circuit urbain, c’est encore plus compliqué. Il nous est donc plus difficile d’en extraire le temps au tour. Mais oui, les résultats précédents sur ce circuit ne sont pas une préoccupation pour moi à l’approche du week-end."

La troisième place constructeurs, un objectif majeur pour McLaren

Au-delà des résultats individuels, McLaren aborde les trois dernières courses de la saison avec un objectif collectif particulièrement important.

L’écurie britannique accuse 17 points de retard sur Red Bull dans la lutte pour la troisième place du championnat constructeurs.

Pour Norris, cette position représente un enjeu considérable, aussi bien sur le plan sportif que financier.

"Beaucoup, oui, énormément. Nous nous battons encore pour tout ce qui est possible. Cela représente beaucoup d’argent pour toute l’équipe, pour chaque personne qui en fait partie."

"Il y a donc, comme toujours, une pression naturelle importante sur Oscar et moi pour aller en piste, réaliser de bonnes performances, ramener des points à l’équipe et placer les deux voitures aux avant-postes."

La tâche sera toutefois compliquée à Las Vegas par la pénalité sur la grille que devra purger Oscar Piastri.

Norris espère malgré tout que son coéquipier pourra remonter suffisamment pour contribuer à la récolte de points de McLaren.

"Oscar écope d’une belle pénalité ce week-end, donc il partira du fond de la grille, ou, espérons-le, pas tout à fait du fond, plutôt du milieu du peloton."

"Mais nous avons simplement besoin de résultats réguliers. Comme Valtteri l’a dit, nous devons nous assurer d’être présents. Beaucoup de choses peuvent encore se produire, et il s’en est déjà passé beaucoup pendant les courses, donc nous avons besoin de deux voitures capables de se battre pour les points."

Le Britannique reconnaît également que Red Bull représente un adversaire redoutable, notamment grâce aux performances de Max Verstappen et aux progrès affichés par Isack Hadjar.

"Mais la troisième place est évidemment un objectif important pour nous. Max fait du bon travail et Red Bull fait du bon travail. Isack a également fait du bon travail le week-end dernier, donc nous avons une bataille difficile devant nous, mais nous sommes prêts à la relever."

Norris pense aux primes des employés de McLaren

La lutte pour la troisième place du championnat constructeurs revêt une dimension particulière pour Norris, qui insiste sur les conséquences financières du classement final pour l’ensemble du personnel de McLaren.

Le Britannique rappelle que la différence entre la troisième et la quatrième place représente une somme importante, susceptible d’avoir des répercussions directes sur les primes versées aux employés.

"Oui, je pense que oui, parce qu’on parle toujours des points, des points au championnat constructeurs et de toutes ces choses, et c’est très important. Mais je pense qu’on oublie souvent les à-côtés, vous savez, les primes qui vont avec."

"Pas pour moi, mais pour tous les membres de l’équipe. Il y a énormément d’argent en jeu entre la quatrième et la troisième place, et tous les membres de l’équipe qui travaillent chaque jour reçoivent également leurs primes à la fin de l’année. Ils veulent donc cette troisième place autant que n’importe qui."

Norris mesure ainsi la responsabilité qui repose sur les épaules des pilotes, dont les performances peuvent avoir des conséquences concrètes sur la vie quotidienne de leurs collègues.

"Évidemment, ensuite, c’est moi qui prends la piste et qui pilote, et ils comptent sur Oscar et moi pour faire du bon travail. Je ne sais pas, cela peut être des choses simples : pouvoir acheter de plus beaux cadeaux à leurs enfants, ou des cadeaux tout court, peu importe, ou emménager dans une nouvelle maison, ou quoi que ce soit d’autre."

"Cela représente donc évidemment beaucoup. Cela représente énormément, mais l’équipe est de toute façon toujours ma motivation pour aller en piste et bien faire mon travail, donc je ne pense pas que cela change ma manière d’aborder les choses."

Le Britannique explique néanmoins que cet enjeu devient plus présent dans les discussions internes à mesure que la fin du championnat approche.

Il révèle même avoir plaisanté avec ses ingénieurs sur les conséquences d’une bonne fin de saison, notamment concernant un éventuel déplacement en Chine.

"Mais c’est certain qu’à cette période de l’année, lorsque vous vous battez pour une telle différence au championnat constructeurs, vous y pensez. J’en parlais même avec mes ingénieurs et mon équipe pendant la semaine : si j’essaie de terminer troisième au championnat constructeurs, est-ce que je vais devoir prendre l’avion jusqu’en Chine, et est-ce que j’en ai envie ? Ou est-ce que je ne fais pas autant d’efforts, mais alors ils ne touchent pas leur prime ?"

"Mon objectif est donc de prendre l’avion pour la Chine à la fin de la saison. Si je peux terminer troisième au championnat pilotes, cela signifiera, je l’espère, que nous avons connu une bonne fin de saison et qu’ils toucheront également une bonne prime. C’est donc mon objectif."

Une célébration mouvementée sur le podium au Brésil

Norris est également revenu avec humour sur sa célébration de victoire au Grand Prix de São Paulo.

Sur le podium d’Interlagos, le Britannique avait rencontré d’importants problèmes de visibilité lors des festivités au champagne, avant de se retrouver au contact des étincelles produites par les effets pyrotechniques.

Interrogé sur la possibilité de modifier ses habitudes lors de ses prochaines victoires, il a préféré entretenir le suspense.

"Oui, c’était probablement la partie la plus difficile du week-end, je suppose. Vous le découvrirez dimanche si je suis sur la plus haute marche du podium. Je ne fais jamais cela lorsque je ne suis pas premier, donc il faut que j’essaie de gagner une autre course pour que vous puissiez le découvrir."

"Mais pour la première fois de ma carrière, j’ai découvert les limites d’une bouteille de champagne, donc je suis heureux d’avoir enfin réussi à les trouver."

"Je suis également entré dans les étincelles, ce qui n’a pas aidé, mais tout allait bien. Je ne l’ai même pas vraiment remarqué. J’ai simplement senti que mon oreille était assez chaude, mais cela ne m’a pas brûlé ni quoi que ce soit."

Malgré ces quelques instants inconfortables, Norris conserve un souvenir amusé de cette célébration inhabituelle.

"Donc oui, ce n’étaient pas mes meilleures dernières secondes, mais cela restera aussi un souvenir à conserver pour les années à venir. J’ai gardé un petit morceau de la bouteille. Il en reste probablement encore un peu sur le podium au Brésil, mais oui, vous le découvrirez lors de ma prochaine victoire."

McLaren voit des signes encourageants pour 2027

Les progrès réalisés par McLaren au cours de la deuxième moitié de la saison renforcent également la confiance de Norris pour 2027.

Le Britannique rappelle que son équipe avait abordé la nouvelle réglementation avec un groupe propulseur particulièrement performant en matière de fiabilité, de régularité et de facilité d’utilisation.

Mais McLaren n’avait pas immédiatement réussi à exploiter pleinement ces qualités, tandis que ses concurrents ont progressivement réduit leur retard.

"Certainement, certainement. Je pense que, si l’on regarde où nous étions au début de l’année, nous avons eu le meilleur groupe propulseur pendant toute la saison en matière de fiabilité, de régularité et de facilité d’utilisation, même si tous les autres ont rattrapé leur retard."

"Avec les évolutions de Red Bull, il y a même eu certaines courses où Red Bull disposait également du meilleur groupe propulseur. Nous avions donc bien commencé de ce côté-là, mais nous avions mal commencé en ce qui concerne notre capacité à optimiser tous ces éléments."

Malgré les victoires obtenues cette année, Norris estime que la monoplace McLaren conserve des faiblesses importantes, dont certaines sont suffisamment fondamentales pour nécessiter un travail approfondi pendant l’hiver.

"Nous avons gagné, mais la voiture était encore très loin du niveau souhaité. Le fait que nous ayons enchaîné quelques victoires au milieu de la saison, puis gagné au Brésil, montre que nous observons beaucoup de signes positifs."

"Je dirais néanmoins qu’il reste certains problèmes, disons, plus sérieux et plus fondamentaux, que nous essayons de traiter et d’améliorer pour la saison prochaine."

Le Britannique considère toutefois que McLaren peut être satisfaite de sa progression, particulièrement après un début de championnat décevant au regard de son statut de double championne du monde des constructeurs.

"Mais je pense que, compte tenu de notre situation actuelle, nous pouvons tout de même être très heureux de la manière dont la saison s’est déroulée. Bien sûr, nous en voulons toujours davantage."

"Les attentes envers nous, en tant que McLaren, double championne du monde des constructeurs au cours des deux dernières saisons, sont forcément très élevées, et nous nous fixons nous-mêmes des objectifs très ambitieux."

"Mais cela avait été un défi très difficile de remporter le championnat la saison dernière. Évidemment, notre début de saison cette année n’a pas non plus été celui que nous aurions souhaité, donc je pense que nous avons bien rattrapé notre retard."

Norris souligne le travail accompli par l’ensemble de l’équipe, tout en rappelant que la concurrence reste particulièrement intense face à Red Bull, Ferrari et Mercedes.

"L’équipe a réalisé un travail incroyable, mais nous savons aussi que, même si nous sommes satisfaits actuellement, il nous reste énormément de travail, parce que la lutte est très difficile face à Red Bull, Ferrari et Mercedes. Ils font tous du très bon travail."

Pour la première fois depuis un certain temps, McLaren pourrait néanmoins aborder la préparation d’une nouvelle saison sans être entièrement absorbée par la nécessité de combler son retard.

"Mais c’est la première fois que nous pouvons presque arrêter, d’une certaine manière, de courir après les autres, prendre du recul, examiner les choses, les réanalyser et évaluer ce qui fonctionne bien, ce que nous pouvons conserver et quels sont les éléments que nous devons vraiment améliorer."

"Je suis donc très optimiste pour l’année prochaine, c’est certain."