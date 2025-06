Norris ’savoure’ sa pole en Autriche : ’l’ancien moi est de retour’

Lando Norris a signé une pole impressionnante en Autriche avec une demi-seconde de mieux que Charles Leclerc et Oscar Piastri, sur un tour qui dépasse à peine la minute. Le pilote McLaren F1 s’est félicité à la radio de voir revenir "le vieux moi" et il est ravi de sa performance.

"C’était un bon tour, c’est sûr ! J’ai progressé petit à petit, le premier tour de Q3 était bon mais je savais que je pouvais gagner du temps à plusieurs endroits et c’est ce que j’ai fait. J’avais prévu de le faire et quand j’arrive à faire ce que j’avais prévu, ça se passe très bien. C’est un très bon week-end jusqu’ici, on va tenter de continuer" a déclaré Norris.

"Je suis très heureux. La saison est très longue, je savoure ce moment car les pires moments de ma saison ont été en qualifications, et c’est plaisant de faire un tour comme ça. La course sera longue demain, je suis très heureux d’aujourd’hui mais ce n’est que le début."

Oscar Piastri aurait aimé lutter contre son équipier et contre Leclerc, mais il a vu son tour rapide avorté car Pierre Gasly a fait un tête-à-queue devant lui et il n’a pas pu faire son second tour rapide en Q3 : "Le fait que je n’ai pas pu commencer mon tour était le problème."

"Gasly a fait un tête-à-queue devant moi dans le dernier virage donc je n’ai pas pu faire mon deuxième tour. On a été très rapides tout le week-end, je pense que j’avais le rythme pour la première ligne donc c’est dommage, mais on peut faire une bonne course en partant de là."

L’Australien est convaincu que McLaren peut signer un doublé en course et il compte bien se défaire de Leclerc devant lui : "Notre rythme ce week-end est très solide. Le rythme de Ferrari est bon aussi, ce qui est une petite surprise, mais je ne prévois pas de terminer troisième demain !"