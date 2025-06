Norris signe la pole en Autriche devant Leclerc, Piastri et Verstappen se loupent

C’est sous un soleil de plomb que se dispute la séance de qualifications du Grand Prix d’Autriche 2025 de F1. Et avec des températures élevées et des pneus qui doivent être gardés dans la bonne fenêtre, chaque erreur, chaque tour de préparation raté compte.

C’est ce qui fait que cette année, les qualifications sont serrées, notamment la Q1 où le peloton se tient souvent en une seconde, voire moins. Mais sur un tracé du Red Bull Ring, à Spielberg, où le tour se boucle en à peine plus d’une minute, le défi est encore plus important.

Ainsi, il ne serait pas surprenant de voir le peloton complet se tenir en sept ou huit dixièmes, sinon moins, lors de la première partie des qualifs. Et avec de tels écarts, aucun pilote n’est à l’abri de l’élimination.

Un tour supprimé à cause d’un non-respect des limites de piste, un drapeau rouge qui tombe au mauvais moment, une erreur ou un petit souci mécanique sont autant de raisons qui pourraient causer l’élimination prématurée d’un pilote de pointe.

Les pilotes McLaren F1, Lando Norris et Oscar Piastri, ont dominé les EL3 devant Max Verstappen, Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Ces cinq là semblent en lutte pour la pole, et l’on ne peut pas oublier George Russell et Kimi Antonelli, qui semblent avoir le potentiel pour se mêler à ce groupe.

15h52 : La température de l’air est de 27 degrés, mais celle de l’asphalte culmine à 47 degrés, soit près de dix degrés de plus qu’en fin d’EL3 !

15h57 : A la suite d’un accident en F2, le départ est retardé de 5 minutes et la qualification débutera donc à 16h05 !

15h59 : En attendant, vous pouvez aller répondre à notre sondage sur Mercedes et la possible signature de Verstappen en 2026 !

16h03 : Toto Wolff continue à évaluer les chances de Mercedes de signer avec Verstappen. L’Autrichien louvoie entre courbettes envers son actuel duo et séduction face au Néerlandais !

16h05 : La séance est lancée !

Q1 - 18 minutes

16h10 : Esteban Ocon est provisoirement en tête en 1’05"745 devant Alex Albon, mais on attend encore un chrono des top teams.

16h11 : Nico Hülkenberg se porte en tête en 1’05"681, et Gabriel Bortoleto se place troisième.

16h12 : Verstappen fait mieux en 1’05"106, et Norris fait encore mieux en 1’04"672 ! Piastri a fait une erreur et n’a pas encore de chrono.

16h13 : Hamilton est troisième, Leclerc quatrième mais Isack Hadjar se place entre les deux Ferrari.

16h14 : Antonelli prend le quatrième temps, et Russell se place septième. Les pilotes Williams sont en piste, Carlos Sainz ne prend que le 13e temps, et Albon le bat tout juste. Fernando Alonso s’intercale entre les deux.

16h15 : Yuki Tsunoda est pour le moment huitième à 3 dixièmes de Verstappen, juste devant Liam Lawson. Franco Colapinto a vu son tour annulé pour avoir mis les 4 roues hors de la piste au virage 6.

16h16 : Piastri se place deuxième, et Colapinto 12e, tandis que Gasly prend le sixième temps !

16h17 : Les choses vont de mal en pis pour Williams puisque Sainz a endommagé son plancher. Hülkenberg reste 13e pour le moment et Bortoleto améliore en signant le cinquième chrono !

16h18 : Sainz remonte à la 14e place, et Albon prend le cinquième chrono.

16h20 : Albon demande une vérification des dégâts sur le plancher, alors que les pilotes ressortent pour un dernier run, y compris les pilotes McLaren.

16h22 : Ocon remonte au 13e rang, et Leclerc prend la septième place, alors qu’il a moins de deux dixièmes d’avance sur le Français. Les places en Q2 sont chères ! Alonso remonte en huitième position.

16h23 : Lawson signe un joli troisième chrono, et Bearman remonte neuvième. Gasly est quatrième, et Colapinto est 12e. Hadjar est cinquième.

16h24 : Russell améliore et ne prend que le 11e temps, devant Leclerc qui est au stand. Sainz ne fait pas mieux que 19e, et Hülkenberg a abandonné son effort tandis que Tsunoda est au stand après une erreur. Il est éliminé en 18e place alors qu’il est à 0"263 de Verstappen, sixième de la Q1.

Les éliminés sont Stroll, Ocon, Tsunoda, Sainz et Hülkenberg.

Q2 - 15 minutes

16h33 : Leclerc signe un 1’05"446 comme premier chrono de référence, et Hamilton ne fait pas mieux en 1’05"561, loin de son temps de Q1.

16h34 : Albon se place à six dixièmes de Leclerc.

16h36 : Hadjar prend le deuxième temps à un dixième de Leclerc, et Lawson fait encore mieux avec le meilleur chrono en 1’05"248 !

16h37 : Gasly prend le cinquième temps et Bearman le septième. Verstappen se place en tête en 1’05"103.

16h38 : Russell signe le troisième temps. Piastri prend la tête en 1’04"556 ! Et Norris fait mieux en 1’04"410.

16h39 : Leclerc se place troisième et Hamilton quatrième, ils sont devant Verstappen malgré un passage dans la terre pour Hamilton. Verstappen est inquiet : "La voiture est impossible à conduire, je n’ai pas de grip à faible et moyenne vitesse, c’est incompréhensible".

16h40 : Le drapeau rouge est déclenché car la piste est jonchée de terre à la sortie du dernier virage. Et l’herbe est en feu !

16h48 : La séance est relancée avec un peu plus de 5 minutes à disputer.

16h51 : A moins de deux minutes de la fin de séance, tous les pilotes sont en piste, et Albon sort avec 1mn38 restantes, il est le dernier à prendre la piste.

16h52 : Bearman prend le huitième temps, et Bortoleto remonte au troisième rang ! Verstappen se place troisième avec seulement 0"010 de mieux que le Brésilien.

16h53 : Antonelli prend le huitième temps, et Alonso le neuvième. Russell remonte en cinquième place. Hadjar est au stand et n’a pas amélioré en 11e place, tout comme Bearman 12e.

16h54 : Alonso avorte sa tentative. Gasly prend la sixième place, et Colapinto ne fait pas mieux que 13e. Albon améliore mais ne fait pas mieux que septième. Bortoleto est en Q3 pour la première fois de sa carrière !

Les éliminés sont Alonso, Albon, Hadjar, Colapinto et Bearman.

16h57 : Le top 10 de Bortoleto est également la première Q3 de Sauber cette saison.

16h58 : Un incident était noté car Norris avait légèrement gêné Leclerc, mais il n’y aura pas d’enquête.

17h00 : La partie de la pelouse qui a pris feu en Q2 a été arrosée pour éviter que l’incident ne se reproduise.

17h02 : La dernière partie des qualifications est lancée !

Q3 - 12 minutes

17h05 : Les pilotes se lancent à l’assaut du chrono.

17h06 : Piastri en termine avec un temps de 1’04"554, soit deux millièmes de mieux qu’eN Q1. Norris fait mieux en 1’04"268 !

17h07 : Verstappen se place troisième à 0"661 de Norris, et Antonelli est quatrième. Leclerc prend le deuxième temps entre les McLaren ! Hamilton est quatrième. Russell se place cinquième juste devant Verstappen.

17h08 : Bortoleto est huitième devant Gasly, et Lawson ne fera qu’un tour.

17h09 : L’incident de Russell, qui a été relâché dans les stands devant les Ferrari, est noté. Le Britannique s’est énervé : "Matt, je ne peux pas voir putain, tu ne peux pas me le dire ?"

17h13 : Verstappen en termine de son tour mais n’améliore pas. Lawson se place même devant lui ! Russell reste cinquième et Leclerc est deuxième.

17h14 : Norris améliore en 1’03"971 alors que Piastri n’améliore pas. Hamilton garde le quatrième temps. Bortoleto améliore aussi et prend le huitième temps.

Norris est donc en pole devant Leclerc, tandis que Piastri et Hamilton seront en deuxième ligne. Russell partagera la troisième ligne avec le surprenant Lawson, et Verstappen sera seulement septième aux côtés de Bortoleto. Antonelli et Gasly seront en cinquième ligne.