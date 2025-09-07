Vasseur est mitigé pour Ferrari après avoir vu Verstappen ’sur une autre planète’

Frédéric Vasseur était partagé entre soulagement et déception après l’arrivée du Grand Prix d’Italie, terminé aux quatrième et sixième places par Charles Leclerc et Lewis Hamilton pour le compte de Ferrari.

Le directeur de la Scuderia se félicite d’un week-end durant lequel ses voitures ont été plus proches des performances des meilleurs que jamais, mais déplore le fait qu’un autre pilote, Max Verstappen, ait réussi à battre McLaren.

"Un peu mitigé, je pense qu’en termes de rythme par rapport à McLaren c’est notre meilleur rythme de l’année, mais celui qui est exceptionnel aujourd’hui c’est Max, en qualif hier, en course aujourd’hui, il était sur une autre planète" a déclaré Vasseur à Canal+, qui ne pense pas que d’autres choix techniques auraient fait la différence.

"A nous de voir ce qu’on aurait pu faire mieux en volume de charge aéro. En course, on a payé la bagarre dans les premiers tours, on a mis sept ou huit tours à revenir dans des plages normales et à retrouver le rythme. Mais même en mettant tout bout à bout, on ne serait pas allé chercher Max."

"A Monza il y a une plage aéro très large, c’était similaire en rythme, et on était quatre équipes en un dixième et demi sur la grille avec 7 km/h d’écart. Si on remet un cran d’aileron, ça ne change pas la physionomie du week-end. Ca change où on va sur la piste mais pas le résultat global."

Interrogé sur la frustration de ne pas monter sur le podium, il déplore surtout l’absence de Ferrari pour les tifosi : "Oui ça manque pour nous, mais surtout pour eux. Il y a un enthousiasme exceptionnel. Ferrari n’est pas sur le podium et ils chantent ’Ferrari, Ferrari’."

Mais le Français reconnait la performance impressionnante du vainqueur du jour : "C’est sûr que c’est beau, le week-end de Max est incroyable, ici l’année dernière ça avait été très compliqué pour eux. Max a survolé le week-end, donc bravo à eux."

Vasseur salue la remontée de Hamilton, qui franchir la ligne sixième après être parti dixième : "Il est bien revenu. Avec la pénalité, il était au milieu du peloton, mais a réalisé un bon premier relais."

"Nous avons essayé d’avoir un avantage pneumatique à la fin contre Russell, mais la dégradation était trop faible. C’était une très bonne course et je suis très content pour lui, car il a traversé une période difficile en juillet et il est de retour, dans le rythme."

"Il a fait un bon week-end, il était de bonne humeur, il a bien abordé la situation et je pense que cela l’aidera pour le reste de la saison."