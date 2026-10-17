Ferrari dévoile son nouveau réserviste F1 et ses talents de demain

Ferrari a décidé de conserver Dino Beganovic dans son programme Formule 1 malgré l’absence de baquet de titulaire pour le pilote suédo-bosnien en 2027. Devancé par Rafael Camara dans la course à une promotion chez Haas, le protégé de Maranello va quitter la Formule 2 pour devenir pilote de réserve de la Scuderia aux côtés d’Antonio Giovinazzi. L’écurie italienne a également présenté la nouvelle composition de sa filière de jeunes pilotes, avec huit talents engagés dans différentes catégories et trois nouvelles recrues.

Après sept années passées au sein de la Ferrari Driver Academy, Dino Beganovic va franchir une nouvelle étape dans sa carrière en intégrant officiellement le groupe des pilotes de réserve de la Scuderia pour la saison 2027.

Le pilote suédo-bosnien, actuellement engagé en Formule 2, ne poursuivra pas son parcours dans la catégorie l’année prochaine. Il se concentrera désormais sur son nouveau rôle au sein de l’écurie italienne, avec l’ambition de se rapprocher d’une éventuelle titularisation en Formule 1.

Cette promotion intervient dans un contexte particulier pour Beganovic, qui a vu Rafael Camara lui être préféré pour le baquet disponible chez Haas.

Le Brésilien, lui aussi issu de la filière Ferrari, vient en effet d’être annoncé comme pilote titulaire de l’écurie américaine pour 2027, aux côtés d’Oliver Bearman, autre ancien membre de la Ferrari Driver Academy.

Sept années de formation avec Ferrari

Beganovic entretient une relation de longue date avec Ferrari, qui l’a accompagné pendant sept saisons de sa carrière dans les formules de promotion.

Sous les couleurs de la Scuderia, il a notamment terminé troisième du championnat d’Italie de Formule 4 en 2020, avant de remporter le titre en Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA) en 2022.

Il a ensuite rejoint la Formule 3 en 2023, où il a disputé deux saisons. Malgré des performances régulières, il a terminé sixième du championnat en 2023 comme en 2024.

Son passage en Formule 2 a été marqué par une progression plus contrastée. Septième du championnat en 2025, Beganovic a amélioré ses performances en 2026, avec notamment deux victoires consécutives et une présence plus régulière aux avant-postes. À deux manches de la fin de la saison, il occupe la cinquième place du classement général.

Ces résultats n’ont cependant pas suffi à lui permettre d’obtenir un baquet de titulaire en Formule 1 pour 2027. Ferrari et Haas ont finalement privilégié Rafael Camara, dont l’ascension dans les catégories de promotion a été particulièrement rapide.

Le Brésilien a remporté le championnat de Formule 3 dès sa première saison avant de prendre la tête du championnat de Formule 2 en 2026, également pour sa première année dans la catégorie. Deux campagnes consécutives particulièrement convaincantes qui expliquent pourquoi sa promotion chez Haas n’a pas constitué une véritable surprise.

Si Beganovic n’a pas obtenu le baquet qu’il espérait, Ferrari a néanmoins choisi de lui offrir une place importante dans son organisation sportive. Le pilote de 22 ans rejoindra Antonio Giovinazzi parmi les réservistes de la Scuderia en 2027. Il sera disponible à plein temps et participera notamment au travail de développement de la monoplace depuis le simulateur, une mission qu’il assurera pendant la majorité des week-ends de Grand Prix.

Beganovic devra également se tenir prêt à remplacer l’un des pilotes titulaires si les circonstances l’exigent. Ce rôle lui permettra de rester directement impliqué dans les activités de l’écurie, de mieux comprendre son fonctionnement et d’accumuler une expérience précieuse au contact des ingénieurs et des pilotes de Formule 1.

En retour, Ferrari pourra s’appuyer sur ses retours techniques et sur son travail au simulateur pour accompagner le développement de sa monoplace.

Même si les pilotes de réserve passent généralement l’essentiel de leur temps loin de la compétition, certaines circonstances peuvent leur offrir une occasion inattendue de faire leurs débuts. Ferrari en a fait l’expérience avec Oliver Bearman, appelé à remplacer Carlos Sainz lors du Grand Prix d’Arabie saoudite à Djeddah deux ans plus tôt. Cette apparition en course est largement considérée comme l’un des moments décisifs ayant permis au Britannique de se rapprocher d’un baquet permanent en Formule 1.

Beganovic espère désormais pouvoir suivre une trajectoire comparable. En attendant une éventuelle opportunité, son nouveau statut lui permettra de poursuivre son apprentissage au sein de Ferrari tout en contribuant directement au travail de l’écurie.

Ferrari renouvelle son académie avec trois recrues

Parallèlement à la promotion de Beganovic et au départ de Rafael Camara vers Haas, Ferrari a dévoilé la composition de sa Driver Academy pour 2027. Les deux pilotes quittent ainsi officiellement le programme de formation pour franchir une nouvelle étape de leur carrière.

La filière de Maranello comptera huit pilotes l’année prochaine, répartis entre le karting, la Formule 4, la Formule Régionale, la Formule 3, la Formule 2 et la F1 Academy.

Trois nouveaux noms rejoignent le programme : le Turc Alp Aksoy, le Colombien Salim Hanna et le Néerlandais Daniel Miron.

À seulement 13 ans, Miron est le plus jeune de ces nouveaux arrivants. Il poursuivra sa progression en karting dans la catégorie OK, après avoir terminé vice-champion d’Europe FIA dans la catégorie OK-Junior en 2026.

Ferrari accompagnera également le passage de deux jeunes pilotes du karting vers la monoplace. Noah Baglin et Filippo Sala disputeront tous deux le championnat d’Espagne de Formule 4 en 2027.

Baglin arrive avec un palmarès particulièrement solide, puisqu’il est champion d’Europe OK en titre et champion du monde Junior. Sala s’est quant à lui distingué par ses performances dans le Championnat d’Europe et dans la série Champions of the Future.

Aksoy en Formule Régionale, Hanna et Maccagnani en F3

Parmi les nouveaux membres de l’académie, Alp Aksoy poursuivra sa progression en rejoignant le championnat d’Europe de Formule Régionale. Le pilote turc sort d’une première saison convaincante en monoplace, au cours de laquelle il a remporté trois victoires entre le championnat d’Italie de Formule 4 et la série Euro4.

Salim Hanna, autre nouvelle recrue, accédera pour sa part à une saison complète en Formule 3. Le Colombien a notamment remporté une course à Imola en Formule Régionale cette année, une performance qui a contribué à attirer l’attention de Ferrari.

Il sera accompagné en F3 par Niccolò Maccagnani, qui effectuera lui aussi ses débuts dans la catégorie après avoir évolué en Formule 4. Maccagnani s’est notamment illustré avec des victoires sur les circuits de Misano et du Mugello.

Ferrari disposera ainsi de deux représentants dans l’antichambre de la Formule 2, avec l’objectif de poursuivre leur progression vers les catégories supérieures.

Taponen en F2 et Larsen poursuit en F1 Academy

La Ferrari Driver Academy conservera également une présence en Formule 2 malgré le départ de Beganovic et la promotion de Camara en Formule 1.

C’est Tuukka Taponen qui représentera le programme italien dans la catégorie en 2027. Le Finlandais rejoindra ART Grand Prix, une structure qu’il connaît déjà puisqu’il avait disputé sa première saison de Formule 3 avec cette équipe en 2025. Il arrive en F2 après avoir terminé troisième du championnat de Formule 3 en 2026, avec une victoire et deux autres podiums à son actif.

Ferrari poursuivra également son engagement en F1 Academy avec Alba Larsen. La pilote danoise disputera une deuxième saison dans le championnat féminin après une première campagne au cours de laquelle elle s’est notamment illustrée avec deux podiums consécutifs à Zandvoort.