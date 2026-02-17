Norris : McLaren est déjà distancée par Ferrari et Red Bull

Fidèle à son franc-parler et à son humour pince-sans-rire, Lando Norris a livré une analyse sans détour de la situation de McLaren avant les derniers essais hivernaux de Formule 1 à Bahreïn. Pour le Britannique, inutile de chercher des explications complexes : la hiérarchie observée en piste est déjà assez parlante.

La boutade de Norris est venue en réponse à une question sur sa certitude de voir McLaren derrière Ferrari et Red Bull, malgré les traditionnels jeux de cache-cache des essais, entre charges de carburant variables et possible "sandbagging".

Le premier test officiel de la saison s’est déroulé sur le circuit de Sakhir la semaine dernière où Mercedes a frappé fort avec un doublé au classement. Le rookie Kimi Antonelli a signé le meilleur temps en 1’33’’669, devançant George Russell de 0’’249. Côté McLaren, la référence chronométrique a été établie par Oscar Piastri en 1’34’’549.

Mais au-delà du tour rapide, c’est surtout le rythme en longs relais qui a retenu l’attention de Norris, et plus particulièrement celui de Ferrari.

"Nous n’étions pas assez rapides et nous avons beaucoup de travail à faire pour progresser", a déclaré le champion du monde en titre. "Je pense que, pour la première fois, nous avons compris où nous nous situons en termes de rythme, au moins par rapport à Ferrari, qui a effectué des simulations de course."

"Pour l’instant, nous ne sommes pas très proches de Ferrari. Nous ne sommes pas mauvais, mais nous ne sommes pas assez rapides."

Ferrari n’est toutefois pas la seule équipe à avoir impressionné le Britannique. Norris a également pointé du doigt l’efficacité énergétique de Red Bull, désormais propulsée par son nouveau moteur développé avec Ford.

"À première vue, ils ont un très bon groupe propulseur", a-t-il expliqué. "Ils déploient l’énergie avec beaucoup d’efficacité. Nous devons comprendre comment ils y parviennent."

"Les Red Bull semblent avoir fait un très bon travail, et le moteur Ford paraît très performant. Chapeau à eux. Mais pour le moment, ils ont clairement une longueur d’avance sur nous."

Malgré ce constat, Norris ne se montre pas alarmiste. Il estime que McLaren et son motoriste Mercedes doivent simplement corriger certains points pour combler l’écart.

Interrogé sur la manière dont il peut être aussi sûr que McLaren manque de vitesse, Norris a répondu avec pragmatisme : "Quand tu fais un relais de course, tu es lourd en carburant, donc tu ne peux pas vraiment cacher grand-chose."

Lorsque l’on lui suggère que certaines équipes pourraient rouler plus léger, voire ajouter du lest volontairement pour masquer leur véritable potentiel, le Britannique secoue la tête.

"Non. N’en faisons pas trop avec la Formule 1. Parfois, les gens ne sont pas si malins. Le but c’est de comprendre votre voiture avant tout, pas de leurrer les autres."

La discussion s’est ensuite déplacée vers les nouvelles dérives latérales, plus proéminentes que sur la génération précédente de monoplaces, et les inquiétudes liées aux duels en piste.

"Vous compliquez encore les choses", a insisté Norris.

"La F1, c’est pour les idiots - en tout cas la partie pilotage. Le reste, c’est pour les gens intelligents. Les idiots, eux, conduisent."

"Je ne sais pas, je ne suis pas encore allé assez proche des autres voitures. Mais j’imagine qu’en Australie, au premier virage, on en verra peut-être voler."